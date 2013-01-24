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Daily Collection

Тостер

HD2566/70
Загальна оцінка / 5
  • Швидке приготування смачних тостів Швидке приготування смачних тостів Швидке приготування смачних тостів
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    Daily Collection Тостер

    HD2566/70
    Загальна оцінка / 5

    Швидке приготування смачних тостів

    Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips. Він має два великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування для приготування тостів на Ваш смак. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Тостер

    Швидке приготування смачних тостів

    Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips. Він має два великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування для приготування тостів на Ваш смак. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги

    Швидке приготування смачних тостів

    Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips. Він має два великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування для приготування тостів на Ваш смак. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Daily Collection Тостер

    Швидке приготування смачних тостів

    Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips. Він має два великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування для приготування тостів на Ваш смак. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги

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      Швидке приготування смачних тостів

      Компактний тостер із великими отворами для хліба

      • 2 отвори
      • Компактний
      • Білий із блакитним
      Великі отвори для різних типів хліба

      Великі отвори для різних типів хліба

      Завдяки великому отвору підходить для різних видів хліба.

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

      Зовнішня стінка тостера завжди холодна і безпечна на дотик.

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент.

      Налаштування розморожування для розморожування та підсмажування за один раз

      Налаштування розморожування для розморожування та підсмажування за один раз

      Функція високого піднімання дозволяє легко виймати маленькі скибки хліба

      Функція високого піднімання дозволяє легко виймати маленькі скибки хліба

      Компактний тостер економить простір на робочій поверхні

      Завдяки компактній конструкції тостер Philips не займає багато місця на робочій поверхні.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Зберігання шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        950  Вт
        Розміри отвору (Д x Ш x В)
        130 x 32 x 120  мм
        Довжина шнура
        0,8  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Особливості дизайну

        Матеріали
        Пластиковий корпус (PP/PC/ABS), верхня частина з хромованим покриттям
        Колір (кольори)
        білий/блакитний

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