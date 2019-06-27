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  • Швидке приготування смачних тостів
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  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
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  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів

Більше не доступний

Daily CollectionТостер

HD2566/70

4.4
| (11) Відгуки | 82% рекомендують цей виріб
Швидке приготування смачних тостів
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips. Він має два великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування для приготування тостів на Ваш смак. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій.
Переглянути всі переваги

Компактний тостер із великими отворами для хліба

Швидке приготування смачних тостів

  • 2 отвори

  • Компактний

  • Білий із блакитним

Компактний тостер економить простір на робочій поверхні

Завдяки компактній конструкції тостер Philips не займає багато місця на робочій поверхні.

Великі отвори для різних типів хліба

Великі отвори для різних типів хліба

Завдяки великому отвору підходить для різних видів хліба.

Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

11

Відгуки

82%

рекомендують цей виріб

4
3

27/06/2019

Україна

Україна

Чудово готує тости

Швидко та зручно готувати тости з різних видів хлібу. Тости виходять дуже смачними. Завдяки регулятору потужності зручно виставляти ступінь підсмажування. Легко очищується від крихт.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Тостер

28/04/2021

Česká republika

Česká republika

Šikovný malý pomocník

Šikovný malý pomocník do kuchyně. Topinkovač je prostě přítel do nepohody :-) Poměr cena a kvalita skvělý, údržba jednoduchá. Na kuchyňské lince nezabere ani moc místa.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Topinkovač

Date of Use 2019-04-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Topinkovač

Date of Use 2019-04-28

18/06/2020

България

България

Издръжлива машинка!

Имаме го от почти 10 години и едва сега се предаде, но го стегнах и се надявам да изкара още. Удобен и приятен на вид, има функция за повдигане на филийките, ако са малки.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Тостер

Date of Use 2018-06-18

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Тостер

Date of Use 2018-06-18

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