Швидке приготування смачних тостів
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips. Він має два великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування для приготування тостів на Ваш смак. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке приготування смачних тостів
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips. Він має два великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування для приготування тостів на Ваш смак. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги
Швидке приготування смачних тостів
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips. Він має два великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування для приготування тостів на Ваш смак. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке приготування смачних тостів
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips. Він має два великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування для приготування тостів на Ваш смак. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги
Завдяки великому отвору підходить для різних видів хліба.
Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.
Зовнішня стінка тостера завжди холодна і безпечна на дотик.
Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент.
Завдяки компактній конструкції тостер Philips не займає багато місця на робочій поверхні.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості дизайну