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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
2 отвори
Компактний
Білий із блакитним
Завдяки компактній конструкції тостер Philips не займає багато місця на робочій поверхні.
Завдяки великому отвору підходить для різних видів хліба.
Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.
4.4
з 5
11
Відгуки
82%
рекомендують цей виріб
Helg25
27/06/2019
Україна
Чудово готує тости
Швидко та зручно готувати тости з різних видів хлібу. Тости виходять дуже смачними. Завдяки регулятору потужності зручно виставляти ступінь підсмажування. Легко очищується від крихт.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Тостер
Mishutka17
28/04/2021
Česká republika
Šikovný malý pomocník
Šikovný malý pomocník do kuchyně. Topinkovač je prostě přítel do nepohody :-) Poměr cena a kvalita skvělý, údržba jednoduchá. Na kuchyňské lince nezabere ani moc místa.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Topinkovač
Date of Use 2019-04-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Topinkovač
Date of Use 2019-04-28
rm_rossi
18/06/2020
България
Издръжлива машинка!
Имаме го от почти 10 години и едва сега се предаде, но го стегнах и се надявам да изкара още. Удобен и приятен на вид, има функция за повдигане на филийките, ако са малки.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Тостер
Date of Use 2018-06-18
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Тостер
Date of Use 2018-06-18