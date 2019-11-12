Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
2 отделения для тостов
3 функции
Белый
Сверхдлинное отделение для тостов
Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба.
Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.
Подставка для подогрева булочек и круассанов.
4.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
СергійМ
12/11/2019
Україна
Стильний тостер
Ціна трохи була зависока, але плата за дизайн. Уже працює багато років і радує своїм виглядом))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер
serg13
11/04/2019
Україна
Цей продукт достатній в своїй функціональності для домашнього використання
Стильний практичний апарат, який повністю забезпечує ефективне використання в домашніх умовах. Особливо тішить що конструктори зробили місце для завантаження тостерів містким і достатнім для різних типів тостів.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер