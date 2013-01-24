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    Pure Essentials Collection

    Тостер

    HD2686/30
    Общая оценка / 5
    • Готовьте по-своему, в точности так, как хотите Готовьте по-своему, в точности так, как хотите Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
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      Pure Essentials Collection Тостер

      HD2686/30
      Общая оценка / 5

      Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

      Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/30 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Pure Essentials Collection Тостер

      Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

      Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/30 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах

      Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

      Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/30 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Pure Essentials Collection Тостер

      Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

      Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/30 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах

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        Pure Essentials Collection

        Pure Essentials Collection

        Тостер

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

        Тостер для хлеба разных сортов

        • 2 отделения для тостов
        • 3 функции
        • Белый
        • Сверхдлинное отделение для тостов
        Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

        Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

        Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.

        Подставка для подогрева булочек и круассанов

        Подставка для подогрева булочек и круассанов

        Подставка для подогрева булочек и круассанов.

        Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

        Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

        Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.

        Съемный поддон для крошек для простой очистки

        Съемный поддон для крошек для простой очистки

        Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

        Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

        Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

        Корпус тостера не нагревается

        Корпус тостера не нагревается

        Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба

        Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба.

        Сверхдлинные отверстия для всех видов хлеба

        Сверхдлинные отверстия для всех видов хлеба.

        Технические характеристики

        • Общие характеристики

          Различные режимы приготовления тостов
          8
          Функция автоматического отключения
          Да

        • Технические характеристики

          Питание
          1500  Вт
          Размеры ниши (Д x Ш x В)
          152X30X130  миллиметра
          Длина шнура
          0,85  м
          напряжение
          220–240  В
          Частота
          50/60  Гц

        • Характеристики дизайна

          Материалы
          Корпус: металл/пластик (PC/ABS), хромированный верх
          Цвет
          Белый, металлик, красный

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