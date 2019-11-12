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  • Саме так, як Ви любите, і не інакше
  • Саме так, як Ви любите, і не інакше
  • Саме так, як Ви любите, і не інакше
  • Саме так, як Ви любите, і не інакше
  • Саме так, як Ви любите, і не інакше
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  • Саме так, як Ви любите, і не інакше
  • Саме так, як Ви любите, і не інакше
  • Саме так, як Ви любите, і не інакше
  • Саме так, як Ви любите, і не інакше

Більше не доступний

Pure Essentials CollectionТостер

HD2686/30

4.9
| (9) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Саме так, як Ви любите, і не інакше
Завдяки надзвичайно довгим та широким отворам тостер Philips HD2686/30 дозволяє приготувати тости саме так, як Вам подобається. Вісім цифрових налаштувань рівня підсмажування забезпечують повний контроль над приготуванням, – отримайте хрусткий підсмажений хліб відповідно до Ваших вподобань.
Переглянути всі переваги

Тостер для різних видів хліба

Саме так, як Ви любите, і не інакше

  • 2 отвори

  • 3 функції, електронний

  • Білий

  • Надзвичайно довгий отвір

Надзвичайно широкі та глибокі отвори для хліба

Надзвичайно широкі та глибокі отвори для хліба.

Однаково підсмажує як тонкі, так і товсті скибки

Однаково підсмажує як тонкі, так і товсті скибки

Однаково підсмажує як тонкі, так і товсті скибки.

Рамка для підігрівання булочок та круасанів

Рамка для підігрівання булочок та круасанів

Рамка для підігрівання булочок та круасанів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

9

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

12/11/2019

Україна

Україна

Стильний тостер

Ціна трохи була зависока, але плата за дизайн. Уже працює багато років і радує своїм виглядом))

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер

19/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Ten product ma wiele doskonałych funkcji.

Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

07/11/2013

Polska

Polska

Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny

Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster

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