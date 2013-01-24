Еще вкуснее и ароматнее!
Мощный и компактный настольный гриль Philips HD4417/20 оснащен высокотемпературной пластиной для сохранения насыщенных ароматов. Гриль быстро нагревается и оснащен дополнительной толстой пластиной, которая постоянно остается горячей, а термостат гарантирует неизменно великолепные результаты. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще вкуснее и ароматнее!
Мощный и компактный настольный гриль Philips HD4417/20 оснащен высокотемпературной пластиной для сохранения насыщенных ароматов. Гриль быстро нагревается и оснащен дополнительной толстой пластиной, которая постоянно остается горячей, а термостат гарантирует неизменно великолепные результаты. Узнать обо всех преимуществах
Еще вкуснее и ароматнее!
Мощный и компактный настольный гриль Philips HD4417/20 оснащен высокотемпературной пластиной для сохранения насыщенных ароматов. Гриль быстро нагревается и оснащен дополнительной толстой пластиной, которая постоянно остается горячей, а термостат гарантирует неизменно великолепные результаты. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще вкуснее и ароматнее!
Мощный и компактный настольный гриль Philips HD4417/20 оснащен высокотемпературной пластиной для сохранения насыщенных ароматов. Гриль быстро нагревается и оснащен дополнительной толстой пластиной, которая постоянно остается горячей, а термостат гарантирует неизменно великолепные результаты. Узнать обо всех преимуществах
Высокая температура пластины электрогриля Philips позволяет сохранить весь сок и аромат пищи. При соприкосновении продуктов с поверхностью гриля слышится характерный звук и появляется аппетитная румяная хрустящая корочка, которая позволяет сохранить весь вкус и аромат пищи.
По сравнению со стандартной, толстая пластина накапливает больше тепла, поэтому она остается горячей, даже если на нее положить замороженные продукты. Такая постоянная температура позволяет готовить быстрее и равномернее. Температура также поддерживается в первые важные секунды, когда продукты помещаются на гриль, что помогает сохранить все соки и ароматы пищи.
Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление.
Удобное хранение в вертикальном положении; шнур и поддон занимают мало места.
Использование посудомоечной машины облегчает очистку.
Излишки жира стекают в съемный поддон.
Высокая мощность прибора позволяет быстро разогревать пластины, мгновенно нагревая их до рабочей температуры и экономя Ваше драгоценное время. Это также означает, что поверхность гриля сохраняет температуру, когда продукты кладут на пластину, так как высокая мощность гарантирует мгновенное восстановление температуры.
Антипригарное покрытие предотвращает прилипание.
Общие характеристики
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Вес и габариты