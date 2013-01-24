Толстая пластина остается горячей, даже если положить замороженные продукты

По сравнению со стандартной, толстая пластина накапливает больше тепла, поэтому она остается горячей, даже если на нее положить замороженные продукты. Такая постоянная температура позволяет готовить быстрее и равномернее. Температура также поддерживается в первые важные секунды, когда продукты помещаются на гриль, что помогает сохранить все соки и ароматы пищи.