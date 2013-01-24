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Настольный гриль

HD4417/20
Общая оценка / 5
  • Еще вкуснее и ароматнее! Еще вкуснее и ароматнее! Еще вкуснее и ароматнее!
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    Настольный гриль

    HD4417/20
    Общая оценка / 5

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Мощный и компактный настольный гриль Philips HD4417/20 оснащен высокотемпературной пластиной для сохранения насыщенных ароматов. Гриль быстро нагревается и оснащен дополнительной толстой пластиной, которая постоянно остается горячей, а термостат гарантирует неизменно великолепные результаты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Настольный гриль

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Мощный и компактный настольный гриль Philips HD4417/20 оснащен высокотемпературной пластиной для сохранения насыщенных ароматов. Гриль быстро нагревается и оснащен дополнительной толстой пластиной, которая постоянно остается горячей, а термостат гарантирует неизменно великолепные результаты. Узнать обо всех преимуществах

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Мощный и компактный настольный гриль Philips HD4417/20 оснащен высокотемпературной пластиной для сохранения насыщенных ароматов. Гриль быстро нагревается и оснащен дополнительной толстой пластиной, которая постоянно остается горячей, а термостат гарантирует неизменно великолепные результаты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Настольный гриль

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Мощный и компактный настольный гриль Philips HD4417/20 оснащен высокотемпературной пластиной для сохранения насыщенных ароматов. Гриль быстро нагревается и оснащен дополнительной толстой пластиной, которая постоянно остается горячей, а термостат гарантирует неизменно великолепные результаты. Узнать обо всех преимуществах

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      Еще вкуснее и ароматнее!

      Постоянная высокая температура для сохранения вкуса и аромата блюд

      • 2000 Вт
      • Рифленая пластина (утолщенная)
      • Высокотемпературная пластина
      Высокотемпературная пластина сохраняет все ароматы

      Высокотемпературная пластина сохраняет все ароматы

      Высокая температура пластины электрогриля Philips позволяет сохранить весь сок и аромат пищи. При соприкосновении продуктов с поверхностью гриля слышится характерный звук и появляется аппетитная румяная хрустящая корочка, которая позволяет сохранить весь вкус и аромат пищи.

      Толстая пластина остается горячей, даже если положить замороженные продукты

      Толстая пластина остается горячей, даже если положить замороженные продукты

      По сравнению со стандартной, толстая пластина накапливает больше тепла, поэтому она остается горячей, даже если на нее положить замороженные продукты. Такая постоянная температура позволяет готовить быстрее и равномернее. Температура также поддерживается в первые важные секунды, когда продукты помещаются на гриль, что помогает сохранить все соки и ароматы пищи.

      Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление любых продуктов

      Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление любых продуктов

      Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление.

      Удобно хранить в вертикальном положении

      Удобно хранить в вертикальном положении

      Удобное хранение в вертикальном положении; шнур и поддон занимают мало места.

      Съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Использование посудомоечной машины облегчает очистку.

      Сток жира

      Сток жира

      Излишки жира стекают в съемный поддон.

      Высокая мощность для быстрого разогрева и поддержания постоянной температуры

      Высокая мощность прибора позволяет быстро разогревать пластины, мгновенно нагревая их до рабочей температуры и экономя Ваше драгоценное время. Это также означает, что поверхность гриля сохраняет температуру, когда продукты кладут на пластину, так как высокая мощность гарантирует мгновенное восстановление температуры.

      Антипригарное покрытие

      Антипригарное покрытие предотвращает прилипание.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Встроенный переключатель включения/выключения
        Да
        Индикатор нагрева
        Да
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Хранение поддона для жира
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1  м
        Питание
        2000  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Металлик/черный
        Материалы
        Стальной корпус / алюминиевые пластины / пластиковые части

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ш x в x г)
        445,9 x 73 x 312  мм
        Вес устройства
        3,7  кг
        Размеры решетки-гриль (ШxГ)
        300 x 300  мм

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