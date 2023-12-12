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Больше не доступен
2000 Вт
Рифленая пластина (утолщенная)
Высокотемпературная пластина
Высокая температура пластины электрогриля Philips позволяет сохранить весь сок и аромат пищи. При соприкосновении продуктов с поверхностью гриля слышится характерный звук и появляется аппетитная румяная хрустящая корочка, которая позволяет сохранить весь вкус и аромат пищи.
По сравнению со стандартной, толстая пластина накапливает больше тепла, поэтому она остается горячей, даже если на нее положить замороженные продукты. Такая постоянная температура позволяет готовить быстрее и равномернее. Температура также поддерживается в первые важные секунды, когда продукты помещаются на гриль, что помогает сохранить все соки и ароматы пищи.
Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Таня 4567
12/12/2023
Україна
Крута річ!
кожному раджу придбати собі гриль! Обов'язково купувати разом з пивом
Плюсы
так
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4419/20 Настільний гриль
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4419/20 Настільний гриль
AlexG7
26/09/2019
Україна
Цей продукт вироблений дуже якісно, легко на ньому готувати
Настільний гриль HD4417/20 рекомендую купувати, якісний гриль у співвідношенні ціни та функціоналу прилода. Рукомендую даний гриль!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4417/20 Table grill
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4417/20 Table grill
Sergio88
29/06/2019
Україна
Отличный и удобный гриль
Удачный выбор недорого и практичного гриля. Быстро и вкусно готовим как овощи, так и стейки. Сохраняет сочность продуктов и вкус. Не для ленивых, так как переворачивать все же придется) В целом очень довольны покупкой!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4419/20 Настільний гриль
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4419/20 Настільний гриль