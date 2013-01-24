Надзвичайно товста пластина залишається гарячою, навіть якщо на неї покласти заморожену їжу

Надзвичайно товста пластина зберігає більше тепла, ніж стандартна пластина, тому вона не охолоджується, навіть якщо на неї покласти заморожені продукти. Завдяки сталій температурі продукти можна приготувати швидше і вони будуть рівномірно підсмажені. Така температура також сприяє збереженню тепла пластини в найважливіший момент - коли на неї кладуть їжу - що забезпечує збереження усього багатства смаку.