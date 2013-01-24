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Настільний гриль

HD4417
Загальна оцінка / 5
  • Відкрийте багатство відтінків смаку Відкрийте багатство відтінків смаку Відкрийте багатство відтінків смаку
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    Настільний гриль

    HD4417
    Загальна оцінка / 5

    Відкрийте багатство відтінків смаку

    Цей компактний, але потужний настільний гриль має високотемпературну пластину, що дозволяє зберегти все багатство відтінків смаку під час приготування їжі. Його надзвичайно товста пластина нагрівається дуже швидко і залишається гарячою за будь-яких обставин, а термостат забезпечує ідеальну температуру для приготування кожної страви. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Настільний гриль

    Відкрийте багатство відтінків смаку

    Цей компактний, але потужний настільний гриль має високотемпературну пластину, що дозволяє зберегти все багатство відтінків смаку під час приготування їжі. Його надзвичайно товста пластина нагрівається дуже швидко і залишається гарячою за будь-яких обставин, а термостат забезпечує ідеальну температуру для приготування кожної страви. Переглянути усі переваги

    Відкрийте багатство відтінків смаку

    Цей компактний, але потужний настільний гриль має високотемпературну пластину, що дозволяє зберегти все багатство відтінків смаку під час приготування їжі. Його надзвичайно товста пластина нагрівається дуже швидко і залишається гарячою за будь-яких обставин, а термостат забезпечує ідеальну температуру для приготування кожної страви. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Настільний гриль

    Відкрийте багатство відтінків смаку

    Цей компактний, але потужний настільний гриль має високотемпературну пластину, що дозволяє зберегти все багатство відтінків смаку під час приготування їжі. Його надзвичайно товста пластина нагрівається дуже швидко і залишається гарячою за будь-яких обставин, а термостат забезпечує ідеальну температуру для приготування кожної страви. Переглянути усі переваги

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      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Збережіть усі тонкощі смаку завдяки високотемпературній пластині

      • 2000 Вт, компактний розмір

      Високотемпературна пластина зберігає усі тонкощі смаку

      Високотемпературна пластина дозволяє зберегти всі тонкощі та відтінки смаку. Адже як тільки їжа потрапляє на поверхню пластини, вона починає запікатися й підрум'янюватись, утворюючи смачну скоринку, що дозволяє зберегти смак та поживні речовини їжі.

      Надзвичайно товста пластина залишається гарячою, навіть якщо на неї покласти заморожену їжу

      Надзвичайно товста пластина зберігає більше тепла, ніж стандартна пластина, тому вона не охолоджується, навіть якщо на неї покласти заморожені продукти. Завдяки сталій температурі продукти можна приготувати швидше і вони будуть рівномірно підсмажені. Така температура також сприяє збереженню тепла пластини в найважливіший момент - коли на неї кладуть їжу - що забезпечує збереження усього багатства смаку.

      Висока потужність для швидкого нагрівання і сталого тепла

      Завдяки високій потужності пристрою пластина швидко нагрівається і дуже швидко досягає робочої температури, що дозволяє зберегти дорогоцінний час. Окрім того, коли на пластину кладуть продукти, її поверхня залишається гарячою, адже висока потужність швидко відновлює потрібну температуру.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Вбудований перемикач "увімк./вимк."
        Індикатор температури
        Ручки, що не нагріваються
        Неслизька основа
        Зберігання шнура
        Лоток для збирання жиру

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1  хв.
        Потужність
        2000  Вт
        Напруга
        220 - 240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Розміри плити для грилю (ШxТ)
        300 x 300  мм

      • Дизайн та покриття

        Колір
        Металевий/чорний
        Матеріали
        Сталевий корпус / алюмінієва пластина / пластикові частини

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (ШxВxТ)
        (tbd)  мм
        Вага пристрою
        (tbd)  кг

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