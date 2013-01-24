Відкрийте багатство відтінків смаку
Цей компактний, але потужний настільний гриль має високотемпературну пластину, що дозволяє зберегти все багатство відтінків смаку під час приготування їжі. Його надзвичайно товста пластина нагрівається дуже швидко і залишається гарячою за будь-яких обставин, а термостат забезпечує ідеальну температуру для приготування кожної страви. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відкрийте багатство відтінків смаку
Цей компактний, але потужний настільний гриль має високотемпературну пластину, що дозволяє зберегти все багатство відтінків смаку під час приготування їжі. Його надзвичайно товста пластина нагрівається дуже швидко і залишається гарячою за будь-яких обставин, а термостат забезпечує ідеальну температуру для приготування кожної страви. Переглянути усі переваги
Відкрийте багатство відтінків смаку
Цей компактний, але потужний настільний гриль має високотемпературну пластину, що дозволяє зберегти все багатство відтінків смаку під час приготування їжі. Його надзвичайно товста пластина нагрівається дуже швидко і залишається гарячою за будь-яких обставин, а термостат забезпечує ідеальну температуру для приготування кожної страви. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відкрийте багатство відтінків смаку
Цей компактний, але потужний настільний гриль має високотемпературну пластину, що дозволяє зберегти все багатство відтінків смаку під час приготування їжі. Його надзвичайно товста пластина нагрівається дуже швидко і залишається гарячою за будь-яких обставин, а термостат забезпечує ідеальну температуру для приготування кожної страви. Переглянути усі переваги
Високотемпературна пластина дозволяє зберегти всі тонкощі та відтінки смаку. Адже як тільки їжа потрапляє на поверхню пластини, вона починає запікатися й підрум'янюватись, утворюючи смачну скоринку, що дозволяє зберегти смак та поживні речовини їжі.
Надзвичайно товста пластина зберігає більше тепла, ніж стандартна пластина, тому вона не охолоджується, навіть якщо на неї покласти заморожені продукти. Завдяки сталій температурі продукти можна приготувати швидше і вони будуть рівномірно підсмажені. Така температура також сприяє збереженню тепла пластини в найважливіший момент - коли на неї кладуть їжу - що забезпечує збереження усього багатства смаку.
Завдяки високій потужності пристрою пластина швидко нагрівається і дуже швидко досягає робочої температури, що дозволяє зберегти дорогоцінний час. Окрім того, коли на пластину кладуть продукти, її поверхня залишається гарячою, адже висока потужність швидко відновлює потрібну температуру.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Дизайн та покриття
Вага та розміри