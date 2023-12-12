КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку
  • Відкрийте багатство відтінків смаку

Більше не доступний

Настільний гриль

HD4417/20

4.6
| (23) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
Відкрийте багатство відтінків смаку
Цей компактний, але потужний настільний гриль має високотемпературну пластину, що дозволяє зберегти все багатство відтінків смаку під час приготування їжі. Його надзвичайно товста пластина нагрівається дуже швидко і залишається гарячою за будь-яких обставин, а термостат забезпечує ідеальну температуру для приготування кожної страви.
Переглянути всі переваги

Збережіть усі тонкощі смаку завдяки високотемпературній пластині

Відкрийте багатство відтінків смаку

  • 2000 Вт, компактний розмір

Високотемпературна пластина зберігає усі тонкощі смаку

Високотемпературна пластина зберігає усі тонкощі смаку

Висока температура електричної пластини для грилю Philips дозволяє зберегти всі соки та відтінки смаку їжі. Адже як тільки їжа потрапляє на поверхню пластини, вона починає запікатися й підрум’янюватись, утворюючи смачну скоринку, що дозволяє зберегти смак та поживні речовини їжі.

Термостат з можливістю регулювання гарантує відмінні результати для усіх страв

Термостат з можливістю регулювання гарантує відмінні результати для усіх страв

Термостат з можливістю регулювання забезпечує чудові результати.

Висока потужність для швидкого нагрівання і сталого тепла

Висока потужність для швидкого нагрівання і сталого тепла

Завдяки високій потужності пристрою пластина швидко нагрівається і дуже швидко досягає робочої температури, що дозволяє зберегти дорогоцінний час. Окрім того, коли на пластину кладуть продукти, її поверхня залишається гарячою, адже висока потужність швидко відновлює потрібну температуру.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.6

з 5

23

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

2

12/12/2023

Україна

Україна

Крута річ!

кожному раджу придбати собі гриль! Обов'язково купувати разом з пивом

Плюси

так

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль

26/09/2019

Україна

Україна

Цей продукт вироблений дуже якісно, легко на ньому готувати

Настільний гриль HD4417/20 рекомендую купувати, якісний гриль у співвідношенні ціни та функціоналу прилода. Рукомендую даний гриль!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4417/20 Table grill

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4417/20 Table grill

29/06/2019

Україна

Україна

Отличный и удобный гриль

Удачный выбор недорого и практичного гриля. Быстро и вкусно готовим как овощи, так и стейки. Сохраняет сочность продуктов и вкус. Не для ленивых, так как переворачивать все же придется) В целом очень довольны покупкой!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.