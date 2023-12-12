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Більше не доступний
2000 Вт, компактний розмір
Висока температура електричної пластини для грилю Philips дозволяє зберегти всі соки та відтінки смаку їжі. Адже як тільки їжа потрапляє на поверхню пластини, вона починає запікатися й підрум’янюватись, утворюючи смачну скоринку, що дозволяє зберегти смак та поживні речовини їжі.
Термостат з можливістю регулювання забезпечує чудові результати.
Завдяки високій потужності пристрою пластина швидко нагрівається і дуже швидко досягає робочої температури, що дозволяє зберегти дорогоцінний час. Окрім того, коли на пластину кладуть продукти, її поверхня залишається гарячою, адже висока потужність швидко відновлює потрібну температуру.
4.6
з 5
23
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Таня 4567
12/12/2023
Україна
Крута річ!
кожному раджу придбати собі гриль! Обов'язково купувати разом з пивом
Плюси
так
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль
AlexG7
26/09/2019
Україна
Цей продукт вироблений дуже якісно, легко на ньому готувати
Настільний гриль HD4417/20 рекомендую купувати, якісний гриль у співвідношенні ціни та функціоналу прилода. Рукомендую даний гриль!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4417/20 Table grill
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4417/20 Table grill
Sergio88
29/06/2019
Україна
Отличный и удобный гриль
Удачный выбор недорого и практичного гриля. Быстро и вкусно готовим как овощи, так и стейки. Сохраняет сочность продуктов и вкус. Не для ленивых, так как переворачивать все же придется) В целом очень довольны покупкой!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4419/20 Настільний гриль