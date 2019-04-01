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Больше не доступен
1,5 л, 2400 Вт
Цифровая настройка температуры воды
Черный
Поддержание температуры
Значения цифровой настройки температуры 40, 80, 90 и 100°C позволяют подогреть воду для приготовления чая, растворимого кофе, супа или лапши до необходимой температуры.
Функция сохранения тепла поддерживает температуру воды.
Широко открывающаяся поворачиваемая крышка для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.
4.3
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Milka
01/04/2019
Україна
цей чайник має чудові функйії
купили чайник, чудовий у використанні,вода швидко закіпає , сподобалась можливість регулювання температури для різних напоїв
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник
Tetyana
01/04/2019
Україна
Чудові функції та якість
Чайник повністю задовольняє всі потреби - підігріває воду до перної температури, що дуже зручно для деяких страв чи просто попити теплої води (бо запускати микрохвильову піч не єкономно) - режим збереження тепла - саме те, що треба коли не вспіваєш використати всю воду, хоча знаєш що за декілька хвилин вона тобі знов знадобиться - обслуговування - розібрав, помив,зібрав = легкіть, зручність і жодних проблем. Найкращі вбудовані фільтри - за 7 років конистування - жодних проблем
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник
vitko
02/04/2019
Україна
Отличная модель по удобству пользования. Протечка чайника не в пользу Филипс, но других аналогов к сожалению нет
Чайник с регулятором температуры, что позволяет нагревать воду до температуры 40,60,80 и 100 градусов. Подсветка кнопок, электроника сбоев на дает, очень удобная ручка, при нагреве воды чайник работает очень тихо, уровень воды хорошо видно с разных сторон. Отличный дизайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник