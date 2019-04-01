Чайник повністю задовольняє всі потреби - підігріває воду до перної температури, що дуже зручно для деяких страв чи просто попити теплої води (бо запускати микрохвильову піч не єкономно) - режим збереження тепла - саме те, що треба коли не вспіваєш використати всю воду, хоча знаєш що за декілька хвилин вона тобі знов знадобиться - обслуговування - розібрав, помив,зібрав = легкіть, зручність і жодних проблем. Найкращі вбудовані фільтри - за 7 років конистування - жодних проблем