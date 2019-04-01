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  • Превосходный вкус горячих напитков
  • Превосходный вкус горячих напитков
  • Превосходный вкус горячих напитков
  • Превосходный вкус горячих напитков
  • Превосходный вкус горячих напитков
  • Превосходный вкус горячих напитков
  • Превосходный вкус горячих напитков
  • Превосходный вкус горячих напитков
  • Превосходный вкус горячих напитков
  • Превосходный вкус горячих напитков
  • Превосходный вкус горячих напитков
  • Превосходный вкус горячих напитков
  • Превосходный вкус горячих напитков
  • Превосходный вкус горячих напитков

Больше не доступен

Pure Essentials CollectionЧайник

HD4686/90

4.3
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Превосходный вкус горячих напитков
Чтобы получить наслаждение от восхитительного аромата горячих напитков, их необходимо готовить при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80 °C, растворимого кофе — 90 °C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100 °C. Выберите необходимую настройку на чайнике и насладитесь вкусом любимого напитка.
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Благодаря оптимальным настройкам температуры приготовления

Превосходный вкус горячих напитков

  • 1,5 л, 2400 Вт

  • Цифровая настройка температуры воды

  • Черный

  • Поддержание температуры

Значения цифровой настройки температуры 40, 80, 90 и 100°C

Значения цифровой настройки температуры 40, 80, 90 и 100°C

Значения цифровой настройки температуры 40, 80, 90 и 100°C позволяют подогреть воду для приготовления чая, растворимого кофе, супа или лапши до необходимой температуры.

Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды

Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды

Функция сохранения тепла поддерживает температуру воды.

Широко открывающаяся поворачиваемая крышка для удобного заполнения и очистки

Широко открывающаяся поворачиваемая крышка для удобного заполнения и очистки

Широко открывающаяся поворачиваемая крышка для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.3

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

цей чайник має чудові функйії

купили чайник, чудовий у використанні,вода швидко закіпає , сподобалась можливість регулювання температури для різних напоїв

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник

01/04/2019

Україна

Україна

Чудові функції та якість

Чайник повністю задовольняє всі потреби - підігріває воду до перної температури, що дуже зручно для деяких страв чи просто попити теплої води (бо запускати микрохвильову піч не єкономно) - режим збереження тепла - саме те, що треба коли не вспіваєш використати всю воду, хоча знаєш що за декілька хвилин вона тобі знов знадобиться - обслуговування - розібрав, помив,зібрав = легкіть, зручність і жодних проблем. Найкращі вбудовані фільтри - за 7 років конистування - жодних проблем

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник

02/04/2019

Україна

Україна

Отличная модель по удобству пользования. Протечка чайника не в пользу Филипс, но других аналогов к сожалению нет

Чайник с регулятором температуры, что позволяет нагревать воду до температуры 40,60,80 и 100 градусов. Подсветка кнопок, электроника сбоев на дает, очень удобная ручка, при нагреве воды чайник работает очень тихо, уровень воды хорошо видно с разных сторон. Отличный дизайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник

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