Чтобы получить наслаждение от восхитительного аромата горячих напитков, их необходимо готовить при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80 °C, растворимого кофе — 90 °C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100 °C. Выберите необходимую настройку на чайнике и насладитесь вкусом любимого напитка.