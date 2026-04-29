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Pure Essentials Collection Чайник

Больше не доступен

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Pure Essentials CollectionЧайник

HD4686/90

Pure Essentials Collection Чайник

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Pure Essentials Collection Kettle

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 10 March 2024

Чтобы получить наслаждение от восхитительного аромата горячих напитков, их необходимо готовить при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80 °C, растворимого кофе — 90 °C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100 °C. Выберите необходимую настройку на чайнике и насладитесь вкусом любимого напитка.

  • PDF файл
  • 21 April 2024

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