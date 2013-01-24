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Еще вкуснее и ароматнее!
Эта высококачественная пароварка с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами приправ. Предустановки таймера, функция поддержания тепла и книга рецептов от профессионального повара помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще вкуснее и ароматнее!
Эта высококачественная пароварка с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами приправ. Предустановки таймера, функция поддержания тепла и книга рецептов от профессионального повара помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах
Еще вкуснее и ароматнее!
Эта высококачественная пароварка с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами приправ. Предустановки таймера, функция поддержания тепла и книга рецептов от профессионального повара помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще вкуснее и ароматнее!
Эта высококачественная пароварка с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами приправ. Предустановки таймера, функция поддержания тепла и книга рецептов от профессионального повара помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах
Пароварка
Итого:
Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.
Приготовление на пару — это тонкое искусство, и именно поэтому пароварки Philips оснащены широким рядом предустановленных режимов, благодаря которым пар выключается автоматически. Это помогает готовить огромное разнообразие блюд, включая рис, яйца, овощи, цыплят и рыбу, добиваясь превосходных результатов и сохраняя все ароматы и витамины.
Использование посудомоечной машины облегчает очистку.
Отделение для хранения шнура экономит место на кухне.
Составляемые чаши занимают меньше места при хранении.
Внешнее устройство для долива воды во время приготовления.
Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.
Индикатор очистки от накипи со звуковым сигналом.
Цифровой таймер со звуковым сигналом, сообщающим о готовности, и функцией автоматического отключения.
Индикатор добавления воды загорается при низком уровне воды.
Характеристики дизайна
Аксессуары в комплекте
Общие характеристики
Вес и габариты
Технические характеристики