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Відкрийте багатство відтінків смаку
Ця високоякісна пароварка з унікальною функцією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Готувати чудові страви щодня Вам допоможуть попередні налаштування таймера, функція збереження тепла та брошура з рецептами від найкращих експертів. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відкрийте багатство відтінків смаку
Ця високоякісна пароварка з унікальною функцією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Готувати чудові страви щодня Вам допоможуть попередні налаштування таймера, функція збереження тепла та брошура з рецептами від найкращих експертів. Переглянути усі переваги
Відкрийте багатство відтінків смаку
Ця високоякісна пароварка з унікальною функцією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Готувати чудові страви щодня Вам допоможуть попередні налаштування таймера, функція збереження тепла та брошура з рецептами від найкращих експертів. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відкрийте багатство відтінків смаку
Ця високоякісна пароварка з унікальною функцією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Готувати чудові страви щодня Вам допоможуть попередні налаштування таймера, функція збереження тепла та брошура з рецептами від найкращих експертів. Переглянути усі переваги
Пароварка
Усього:
Унікальна технологія підсилення аромату у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.
Обробка парою – це вишукане мистецтво, тому пароварка Philips пропонує широкий вибір налаштувань таймера, що автоматично вимикають подачу пари, коли досягнуто потрібного часу обробки. Завдяки цьому Ви зможете приготувати багато різних страв – у тому числі рис, яйця, овочі, курятину та рибу – з неперевершеним результатом, зберігаючи аромат та багатство смаку.
Частини пристрою можна мити в посудомийній машині – зручне чищення.
Завдяки можливості зберігання шнура на кухні буде охайно.
Яруси пароварки з можливістю складання для економії простору.
Зовнішній канал доливу води для наповнення резервуара під час використання.
Функція збереження тепла зберігає їжу теплою до подачі на стіл.
Індикатор видалення накипу звуковим сигналом повідомляє про необхідне очищення.
Цифровий таймер із сигналом готовності та автоматичним вимкненням.
Індикатор рівня води повідомляє про низький рівень води.
Вага та розміри