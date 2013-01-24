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    Pure Essentials Collection

    Пароварка

    HD9140/30
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Відкрийте багатство відтінків смаку Відкрийте багатство відтінків смаку Відкрийте багатство відтінків смаку
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      Pure Essentials Collection Пароварка

      HD9140/30
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця високоякісна пароварка з унікальною функцією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Готувати чудові страви щодня Вам допоможуть попередні налаштування таймера, функція збереження тепла та брошура з рецептами від найкращих експертів. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Pure Essentials Collection Пароварка

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця високоякісна пароварка з унікальною функцією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Готувати чудові страви щодня Вам допоможуть попередні налаштування таймера, функція збереження тепла та брошура з рецептами від найкращих експертів. Переглянути усі переваги

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця високоякісна пароварка з унікальною функцією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Готувати чудові страви щодня Вам допоможуть попередні налаштування таймера, функція збереження тепла та брошура з рецептами від найкращих експертів. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Pure Essentials Collection Пароварка

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця високоякісна пароварка з унікальною функцією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Готувати чудові страви щодня Вам допоможуть попередні налаштування таймера, функція збереження тепла та брошура з рецептами від найкращих експертів. Переглянути усі переваги

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        Pure Essentials Collection

        Pure Essentials Collection

        Пароварка

        Усього:

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        Надавайте стравам власного смаку завдяки відділенню для спецій

        • 9 л, 900 В
        • Оптимальні налаштування таймера
        Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

        Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

        Унікальна технологія підсилення аромату у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.

        Оптимальні попередні налаштування таймера для приготування риби, овочів, рису

        Оптимальні попередні налаштування таймера для приготування риби, овочів, рису

        Обробка парою – це вишукане мистецтво, тому пароварка Philips пропонує широкий вибір налаштувань таймера, що автоматично вимикають подачу пари, коли досягнуто потрібного часу обробки. Завдяки цьому Ви зможете приготувати багато різних страв – у тому числі рис, яйця, овочі, курятину та рибу – з неперевершеним результатом, зберігаючи аромат та багатство смаку.

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Частини пристрою можна мити в посудомийній машині – зручне чищення.

        Пристосування для шнура

        Пристосування для шнура

        Завдяки можливості зберігання шнура на кухні буде охайно.

        Яруси пароварки з можливістю складання

        Яруси пароварки з можливістю складання

        Яруси пароварки з можливістю складання для економії простору.

        Зовнішній канал доливу води

        Зовнішній канал доливу води

        Зовнішній канал доливу води для наповнення резервуара під час використання.

        Функція збереження тепла підтримує температуру їжі до моменту подачі на стіл

        Функція збереження тепла підтримує температуру їжі до моменту подачі на стіл

        Функція збереження тепла зберігає їжу теплою до подачі на стіл.

        Індикатор видалення накипу зі звуковим сигналом

        Індикатор видалення накипу звуковим сигналом повідомляє про необхідне очищення.

        Цифровий таймер

        Цифровий таймер із сигналом готовності та автоматичним вимкненням.

        Індикатор рівня води

        Індикатор рівня води повідомляє про низький рівень води.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Ш x В x Г)
          312 x 450 x 227 mm
          Потужність
          900 W
          Колір (кольори)
          Білий, металевий та червоний
          Частота
          50 / 60 Hz
          Неслизька основа
          Так
          Ручки, що не нагріваються
          Так
          Підставка для яєць
          Так
          Ємність резервуара для води
          1,1 л
          Захист від перегрівання і роботи без води
          Так
          Матеріал
          Пластик з частинами з нержавіючої сталі
          Кількість ярусів
          3 pcs
          Напруга
          220–240 V
          Ємність для рису/супу/їжі
          1,2 л
          Індикатор рівня води
          Так
          Індикатор роботи
          Так
          Вага пристрою
          2,3 kg
          Довжина шнура
          100 cm
          Ємність (макс.)
          2,5 / 2,6 / 3,5 л

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