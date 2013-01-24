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    Pure Essentials Collection

    Пароварка

    HD9140/90
    Общая оценка / 5
    • Еще вкуснее и ароматнее! Еще вкуснее и ароматнее! Еще вкуснее и ароматнее!
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      Pure Essentials Collection Пароварка

      HD9140/90
      Общая оценка / 5

      Еще вкуснее и ароматнее!

      Эта высококачественная пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами приправ. Предустановки таймера, функция поддержания тепла и книга рецептов от профессионального повара помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Pure Essentials Collection Пароварка

      Еще вкуснее и ароматнее!

      Эта высококачественная пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами приправ. Предустановки таймера, функция поддержания тепла и книга рецептов от профессионального повара помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах

      Еще вкуснее и ароматнее!

      Эта высококачественная пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами приправ. Предустановки таймера, функция поддержания тепла и книга рецептов от профессионального повара помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Pure Essentials Collection Пароварка

      Еще вкуснее и ароматнее!

      Эта высококачественная пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами приправ. Предустановки таймера, функция поддержания тепла и книга рецептов от профессионального повара помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах

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        Pure Essentials Collection

        Pure Essentials Collection

        Пароварка

        Цена магазина Philips

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        Еще вкуснее и ароматнее!

        Пароварка с контейнером для трав и специй

        • 9 л, 900 Вт
        • Набор предустановленных режимов
        Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

        Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

        Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.

        Набор предустановленных режимов для рыбы, овощей, риса и т.п.

        Набор предустановленных режимов для рыбы, овощей, риса и т.п.

        Приготовление на пару — это тонкое искусство, и именно поэтому пароварки Philips оснащены широким рядом предустановленных режимов, благодаря которым пар выключается автоматически. Это помогает готовить огромное разнообразие блюд, включая рис, яйца, овощи, цыплят и рыбу, добиваясь превосходных результатов и сохраняя все ароматы и витамины.

        Отделение для хранения шнура

        Отделение для хранения шнура

        Отделение для хранения шнура экономит место на кухне.

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Использование посудомоечной машины облегчает очистку.

        Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

        Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

        Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.

        Внешнее устройство для долива воды

        Внешнее устройство для долива воды

        Внешнее устройство для долива воды во время приготовления.

        Составляемые чаши для удобного хранения

        Составляемые чаши для удобного хранения

        Составляемые чаши занимают меньше места при хранении.

        Цифровой таймер

        Цифровой таймер со звуковым сигналом, сообщающим о готовности, и функцией автоматического отключения.

        Индикатор очистки от накипи со звуковым сигналом

        Индикатор очистки от накипи со звуковым сигналом.

        Индикатор необходимости долива воды

        Индикатор добавления воды загорается при низком уровне воды.

        Технические характеристики

        • Общие характеристики

          Количество чаш
          3  шт.
          Индикатор уровня воды
          Да
          Защита от перегрева и от включения без воды
          Да
          Ненагревающиеся ручки
          Да
          Нескользящие ножки
          Да
          Индикатор включения питания
          Да

        • Технические характеристики

          Мощность
          900  Вт
          напряжение
          220–240  В
          Частота
          50/60  Гц
          Длина шнура
          100  см
          Емкость (макс.)
          2,5 / 2,6 / 3,5  л
          Вместительный резервуар для воды
          1,1  л

        • Характеристики дизайна

          Материал
          Пластиковые и стальные части
          Цвет
          Черный, металлик, красный

        • Аксессуары в комплекте

          Контейнер для риса/супа/продуктов питания
          1,2  л
          Углубления для яиц
          Да

        • Вес и габариты

          Вес устройства
          2,3  кг
          Размеры изделия (ш x в x г)
          312 x 450 x 227  мм

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