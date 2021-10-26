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Больше не доступен
Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.
Использование посудомоечной машины облегчает очистку.
Внешнее устройство для долива воды во время приготовления.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nautilus2279
26/10/2021
Україна
Довговічна пароварка
Придбав, коли народилися діти, для корисного збереження якості продуктів. Діти вже виросли, а ми й надалі використовуємо цю пароварку ( приблизно 9 років). Доволі корисна та довговічна пароварка для гарної якості життя
Плюсы
Довгвічність використання, сбереження корисності продуктів
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
Date of Use 2019-10-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
Date of Use 2019-10-26
Ellen17
07/04/2019
Україна
Отличная пароварка
Пароваркой очень довольна!готовим практически только в ней! Удобная, простая в использовании,легко моется!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка