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Больше не доступен

HD9140/90

HD9140/90

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

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Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.

Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

Использование посудомоечной машины облегчает очистку.

Внешнее устройство для долива воды

Внешнее устройство для долива воды

Внешнее устройство для долива воды во время приготовления.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Довговічна пароварка

Придбав, коли народилися діти, для корисного збереження якості продуктів. Діти вже виросли, а ми й надалі використовуємо цю пароварку ( приблизно 9 років). Доволі корисна та довговічна пароварка для гарної якості життя

Плюсы

Довгвічність використання, сбереження корисності продуктів

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

Date of Use 2019-10-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

Date of Use 2019-10-26

07/04/2019

Україна

Україна

Отличная пароварка

Пароваркой очень довольна!готовим практически только в ней! Удобная, простая в использовании,легко моется!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

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