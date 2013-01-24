Функция Gentle Steam ("мягкий пар"): сохраните нежную структуру и насыщенный цвет рыбы

Рыба имеет очень нежную текстуру, поэтому при высокой температуре она быстро переваривается. Теперь эта проблема решена. Алюминиевая пароварка Philips оснащена новой функцией мягкой обработки паром Gentle Steam. Благодаря ей рыба готовится при температуре 80 °C. Именно эта температура является идеальной для обработки рыбы. Мягкая, но в то же время тщательная тепловая обработка позволяет сохранить аромат, текстуру и аппетитный вид блюда.