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Відкрийте багатство відтінків смаку
Ця стильна надсучасна алюмінієва пароварка готує страви з неперевершеним ароматом. Оснащена функціями для справжніх гурманів, зокрема режимом помірної пари, технологією підсилення аромату+ і функцією швидкого запуску, ця пароварка робить природний смак страв ще інтенсивнішим. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відкрийте багатство відтінків смаку
Ця стильна надсучасна алюмінієва пароварка готує страви з неперевершеним ароматом. Оснащена функціями для справжніх гурманів, зокрема режимом помірної пари, технологією підсилення аромату+ і функцією швидкого запуску, ця пароварка робить природний смак страв ще інтенсивнішим. Переглянути усі переваги
Відкрийте багатство відтінків смаку
Ця стильна надсучасна алюмінієва пароварка готує страви з неперевершеним ароматом. Оснащена функціями для справжніх гурманів, зокрема режимом помірної пари, технологією підсилення аромату+ і функцією швидкого запуску, ця пароварка робить природний смак страв ще інтенсивнішим. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відкрийте багатство відтінків смаку
Ця стильна надсучасна алюмінієва пароварка готує страви з неперевершеним ароматом. Оснащена функціями для справжніх гурманів, зокрема режимом помірної пари, технологією підсилення аромату+ і функцією швидкого запуску, ця пароварка робить природний смак страв ще інтенсивнішим. Переглянути усі переваги
Пароварка
Ціна магазину Philips
Усього:
Риба – це найделікатніша їжа, яка може легко зазнавати надмірної дії високої температури під час приготування на парі. Однак тепер усе змінилося. Алюмінієва пароварка Philips має цілком нову функцію помірної пари, яка ретельно обробляє їжу парою за помірної температури 80 °C, що ідеально підходить для делікатної риби. Функція помірної пари, яка готує лагідно, але впевнено, ідеально зберігає природний смак і текстуру делікатної риби для повноти смаку та чудового вигляду.
Технологія підсилення аромату+ дозволяє лагідно заправити їжу апетитним смаком трав та спецій, а також смачними рідкими приправами, наприклад вином, бульйоном, лимонним соком та соєвим соусом. Просто покладіть улюблені приправи у відділення для спецій. Під дією пари приправи виділяють легкі аромати, наповнюючи їжу смаком.
Функція "Швидкий початок роботи" дозволяє за кілька секунд досягти ідеальної температури для приготування на парі, завдяки чому в продуктах зберігається більше поживних речовин.
Обробка парою – це вишукане мистецтво, тому пароварка Philips пропонує широкий вибір налаштувань таймера, що автоматично вимикають подачу пари, коли досягнуто потрібного часу обробки. Завдяки цьому Ви зможете приготувати багато різних страв – у тому числі рис, яйця, овочі, курятину та рибу – з неперевершеним результатом, зберігаючи аромат та багатство смаку.
Частини пристрою можна мити в посудомийній машині – зручне чищення.
Зовнішній канал доливу води для наповнення резервуара під час використання.
Потрібно приготувати на парі великий шматок, наприклад тушку курки чи страву, розмір якої не дає змоги зробити це в одному відділенні? Просто зніміть дно з кошиків, щоб отримати одне велике відділення. Пароварка зробить решту за Вас, ретельно та рівномірно приготує на парі від верхньої частини до низу.
Така їжа, як риба та рис, завжди смакують добре у соусі, в якому готуються, бульйоні або власному соку. Тому алюмінієва пароварка постачається з відповідною чашею, яка допомагає легко готувати ці страви в їхньому смачному соусі для повнішого смаку.
Функція збереження тепла зберігає їжу теплою до подачі на стіл.
Брошура з рецептами містить поради експертів і рецепти смачних страв.
Яруси пароварки з можливістю складання для економії простору.
Особливості дизайну
Аксесуари в комплекті
Загальні специфікації
Вага та розміри
Технічні характеристики