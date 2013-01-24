Помірна пара зберігає ніжну текстуру риби

Риба – це найделікатніша їжа, яка може легко зазнавати надмірної дії високої температури під час приготування на парі. Однак тепер усе змінилося. Алюмінієва пароварка Philips має цілком нову функцію помірної пари, яка ретельно обробляє їжу парою за помірної температури 80 °C, що ідеально підходить для делікатної риби. Функція помірної пари, яка готує лагідно, але впевнено, ідеально зберігає природний смак і текстуру делікатної риби для повноти смаку та чудового вигляду.