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    Aluminium Collection

    Пароварка

    HD9160/00
    Загальна оцінка / 5
    • Відкрийте багатство відтінків смаку Відкрийте багатство відтінків смаку Відкрийте багатство відтінків смаку
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      Aluminium Collection Пароварка

      HD9160/00
      Загальна оцінка / 5

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця стильна надсучасна алюмінієва пароварка готує страви з неперевершеним ароматом. Оснащена функціями для справжніх гурманів, зокрема режимом помірної пари, технологією підсилення аромату+ і функцією швидкого запуску, ця пароварка робить природний смак страв ще інтенсивнішим. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Aluminium Collection Пароварка

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця стильна надсучасна алюмінієва пароварка готує страви з неперевершеним ароматом. Оснащена функціями для справжніх гурманів, зокрема режимом помірної пари, технологією підсилення аромату+ і функцією швидкого запуску, ця пароварка робить природний смак страв ще інтенсивнішим. Переглянути усі переваги

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця стильна надсучасна алюмінієва пароварка готує страви з неперевершеним ароматом. Оснащена функціями для справжніх гурманів, зокрема режимом помірної пари, технологією підсилення аромату+ і функцією швидкого запуску, ця пароварка робить природний смак страв ще інтенсивнішим. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Aluminium Collection Пароварка

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця стильна надсучасна алюмінієва пароварка готує страви з неперевершеним ароматом. Оснащена функціями для справжніх гурманів, зокрема режимом помірної пари, технологією підсилення аромату+ і функцією швидкого запуску, ця пароварка робить природний смак страв ще інтенсивнішим. Переглянути усі переваги

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        Aluminium Collection

        Aluminium Collection

        Пароварка

        Ціна магазину Philips

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        Відкрийте багатство відтінків смаку

        Смачна риба, приготована на помірній парі за температури 80°C

        • 9 л, 2000 Вт
        • Помірна пара
        Помірна пара зберігає ніжну текстуру риби

        Помірна пара зберігає ніжну текстуру риби

        Риба – це найделікатніша їжа, яка може легко зазнавати надмірної дії високої температури під час приготування на парі. Однак тепер усе змінилося. Алюмінієва пароварка Philips має цілком нову функцію помірної пари, яка ретельно обробляє їжу парою за помірної температури 80 °C, що ідеально підходить для делікатної риби. Функція помірної пари, яка готує лагідно, але впевнено, ідеально зберігає природний смак і текстуру делікатної риби для повноти смаку та чудового вигляду.

        Технологія підсилення аромату+ заправляє їжу рідкими приправами, травами та спеціями

        Технологія підсилення аромату+ заправляє їжу рідкими приправами, травами та спеціями

        Технологія підсилення аромату+ дозволяє лагідно заправити їжу апетитним смаком трав та спецій, а також смачними рідкими приправами, наприклад вином, бульйоном, лимонним соком та соєвим соусом. Просто покладіть улюблені приправи у відділення для спецій. Під дією пари приправи виділяють легкі аромати, наповнюючи їжу смаком.

        Функція "Швидкий початок роботи" дає змогу готувати швидше та зберігати більше поживних речовин у продуктах

        Функція "Швидкий початок роботи" дає змогу готувати швидше та зберігати більше поживних речовин у продуктах

        Функція "Швидкий початок роботи" дозволяє за кілька секунд досягти ідеальної температури для приготування на парі, завдяки чому в продуктах зберігається більше поживних речовин.

        Оптимальні попередні налаштування таймера для приготування риби, овочів, рису

        Оптимальні попередні налаштування таймера для приготування риби, овочів, рису

        Обробка парою – це вишукане мистецтво, тому пароварка Philips пропонує широкий вибір налаштувань таймера, що автоматично вимикають подачу пари, коли досягнуто потрібного часу обробки. Завдяки цьому Ви зможете приготувати багато різних страв – у тому числі рис, яйця, овочі, курятину та рибу – з неперевершеним результатом, зберігаючи аромат та багатство смаку.

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Частини пристрою можна мити в посудомийній машині – зручне чищення.

        Зовнішній канал доливу води

        Зовнішній канал доливу води

        Зовнішній канал доливу води для наповнення резервуара під час використання.

        Знімне дно дозволяє обробляти парою більші шматки їжі

        Знімне дно дозволяє обробляти парою більші шматки їжі

        Потрібно приготувати на парі великий шматок, наприклад тушку курки чи страву, розмір якої не дає змоги зробити це в одному відділенні? Просто зніміть дно з кошиків, щоб отримати одне велике відділення. Пароварка зробить решту за Вас, ретельно та рівномірно приготує на парі від верхньої частини до низу.

        Чаша для приготування риби, рису та інших продуктів із соками чи соусами

        Чаша для приготування риби, рису та інших продуктів із соками чи соусами

        Така їжа, як риба та рис, завжди смакують добре у соусі, в якому готуються, бульйоні або власному соку. Тому алюмінієва пароварка постачається з відповідною чашею, яка допомагає легко готувати ці страви в їхньому смачному соусі для повнішого смаку.

        Функція збереження тепла підтримує температуру їжі до моменту подачі на стіл

        Функція збереження тепла підтримує температуру їжі до моменту подачі на стіл

        Функція збереження тепла зберігає їжу теплою до подачі на стіл.

        Брошура з рецептами

        Брошура з рецептами

        Брошура з рецептами містить поради експертів і рецепти смачних страв.

        Яруси пароварки з можливістю складання

        Яруси пароварки з можливістю складання

        Яруси пароварки з можливістю складання для економії простору.

        Технічні характеристики

        • Особливості дизайну

          Матеріал
          Алюміній та пластик
          Колір (кольори)
          Темно-сірий

        • Аксесуари в комплекті

          Поличка для яєць
          Так
          Ємність для рису/супу/їжі
          1,1  л

        • Загальні специфікації

          Неслизька основа
          Так
          Індикатор роботи
          Так
          Ручки, що не нагріваються
          Так
          Індикатор рівня води
          Так
          Захист від перегрівання і роботи без води
          Так
          Кількість ярусів
          3  шт.

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Ш x В x Г)
          340 x 210 x 435  мм
          Вага пристрою
          3,33  кг

        • Технічні характеристики

          Потужність
          2000  Вт
          Напруга
          220–240  В
          Частота
          50 / 60  Гц
          Довжина шнура
          100  см
          Ємність (макс.)
          2,6 / 2,8 / 3,2  л
          Ємність резервуара для води
          1,4  л

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