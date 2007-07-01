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    Выпрямитель

    HP4625/00
    Общая оценка / 5
    • Великолепный внешний вид Великолепный внешний вид Великолепный внешний вид
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      Выпрямитель

      HP4625/00
      Общая оценка / 5

      Великолепный внешний вид

      Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Выпрямитель

      Великолепный внешний вид

      Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

      Великолепный внешний вид

      Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Выпрямитель

      Великолепный внешний вид

      Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

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        Выпрямитель

        Выпрямитель

        Итого:

        Великолепный внешний вид

        Комплект для укладки

        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

        Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

        Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

        Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

        Складная ручка для удобства использования в поездках

        Складная ручка для удобства использования в поездках

        Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

        Удобно использовать благодаря компактности устройства

        Удобно использовать благодаря компактности устройства

        Разумный современный дизайн делает этот фен компактным и эргономичным. Благодаря этим характеристикам фен имеет небольшой вес, его удобно держать и брать с собой в поездки куда угодно — ведь он такой маленький.

        Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

        Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

        Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за 30 секунд

        Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.

        Термоизолированный чехол

        Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

        Удобное зеркальце

        В любой момент вы можете убедиться, что ваша прическа идеальна.

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          1,8 m
          Напряжение
          ~100-240 V
          Цвет/отделка
          Да
          Материал корпуса стайлера
          ПЭТ
          Мощность стайлера в ваттах
          17 V
          Частота пост. тока (стайлер)
          50/60 Hz

        • Поддон

          Количество
          280
          Количество уровней
          7
          Габариты поддона
          1200 x 800 mm
          Количество A-boxes в уровне
          5

        • Логистические данные

          EAN F-box
          Да
          Страна изготовления
          Китай

        • Логистические данные

          Замена
          Да
          Код CTV
          8844-625-00

        • Вес и размеры A-box

          Размеры
          466 (Д) x 313 (Ш) x 258 (В) mm
          Вес
          5100 g

        • Вес и размеры F-box

          Габариты устройства без отсоединяемых частей
          300 (Д) x 45 (Ш) x 50 (В) mm
          Размеры F-box
          225 (200) (Д) x 70 (62) (Ш) x 240 (В) mm
          Вес устройства, включая отсоединяемые части
          400 g
          Объем F-box
          3490 см³
          Вес F-box [включая устройство]
          590 g

        • Технические характеристики

          Напряжение бритвы для лица
          1,5 пост. ток V
          Мощность бритвы для лица в ваттах
          0,45 W

        • Вес и размеры A-box

          Количество F-boxes в A-box
          8

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