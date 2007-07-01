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Великолепный внешний вид
Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепный внешний вид
Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.
Великолепный внешний вид
Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепный внешний вид
Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.
Выпрямитель
Итого:
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!
Разумный современный дизайн делает этот фен компактным и эргономичным. Благодаря этим характеристикам фен имеет небольшой вес, его удобно держать и брать с собой в поездки куда угодно — ведь он такой маленький.
Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.
Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.
В любой момент вы можете убедиться, что ваша прическа идеальна.
Технические характеристики
Поддон
Логистические данные
Логистические данные
Вес и размеры A-box
Вес и размеры F-box
Технические характеристики
Вес и размеры A-box