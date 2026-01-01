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Больше не доступен
HP4638/00
Блестящий результат!
Пусть волосы сияют! Позвольте волосам быть блестящими, как глянец, с выпрямителем Philips SalonStraight Active Ion. Система ионизации, керамические пластины и температура профессиональной укладки обеспечат превосходные результаты.
180 °C
Керамика
IonBoost
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Отзывы
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.