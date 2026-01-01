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Выпрямитель

HP4638/00

Блестящий результат!

Пусть волосы сияют! Позвольте волосам быть блестящими, как глянец, с выпрямителем Philips SalonStraight Active Ion. Система ионизации, керамические пластины и температура профессиональной укладки обеспечат превосходные результаты.

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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

SalonStraight Active Ion

Блестящий результат!

  • 180 °C

  • Керамика

  • IonBoost

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 