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Руководство пользователя
Все (6)
Применение стайлера для волос Philips на мокрых волосах
Повреждение волос при выпрямлении и завивке
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Функция ионизации на стайлере для волос Philips
Как очищать стайлер для волос Philips?
Нормально ли, что выпрямитель для волос Philips издает шипящий звук?
Выпрямитель Philips не выпрямляет волосы
Покрытие выпрямителя для волос Philips стирается
Стайлер для волос Philips не включается
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