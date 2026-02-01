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Більше не доступний
HP4638/00
Надайте блиску!
Розкрийте всю силу блиску свого волосся. Блискуче та гладке волосся найкраще виглядає після випрямлення за допомогою випрямляча Active Ion Philips SalonStraight. Іонне кондиціонування, керамічні пластини та професійна температура для укладання забезпечують чудові результати.
180 °C
Керамічне покриття
IonBoost
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.
Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.
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