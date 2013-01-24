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SalonStraight Active Ion
Система кондиціонування Active Ion створює потік негативно заряджених іонів, які кондиціонують волосся для зменшення його скуйовдження та електростатики. А завдяки керамічному покриттю можна чудово розпрямити волосся, і воно стане слухняне, гладке та блискуче - таким, про яке Ви навіть не мріяли
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Active Ion
Система кондиціонування Active Ion створює потік негативно заряджених іонів, які кондиціонують волосся для зменшення його скуйовдження та електростатики. А завдяки керамічному покриттю можна чудово розпрямити волосся, і воно стане слухняне, гладке та блискуче - таким, про яке Ви навіть не мріяли
SalonStraight Active Ion
Система кондиціонування Active Ion створює потік негативно заряджених іонів, які кондиціонують волосся для зменшення його скуйовдження та електростатики. А завдяки керамічному покриттю можна чудово розпрямити волосся, і воно стане слухняне, гладке та блискуче - таким, про яке Ви навіть не мріяли
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Active Ion
Система кондиціонування Active Ion створює потік негативно заряджених іонів, які кондиціонують волосся для зменшення його скуйовдження та електростатики. А завдяки керамічному покриттю можна чудово розпрямити волосся, і воно стане слухняне, гладке та блискуче - таким, про яке Ви навіть не мріяли
Щипці для розпрямлення волосся
Ціна магазину Philips
Усього:
Температура моделювання 180ºC для тривалого результату
Система кондиціонування Active Ion для отримання слухняного, гладкого та блискучого волосся
Технологія рівномірного розподілення тепла забезпечує ефективні результати без пошкодження волосся
Система блокування ручки для зручного зберігання
Технічні характеристики
Розміри і вага
Термін експлуатації
Блок
Дані логістики