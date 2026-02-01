Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.