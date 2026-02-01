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Щипці для розпрямлення волосся

HP4638/00

Надайте блиску!

Розкрийте всю силу блиску свого волосся. Блискуче та гладке волосся найкраще виглядає після випрямлення за допомогою випрямляча Active Ion Philips SalonStraight. Іонне кондиціонування, керамічні пластини та професійна температура для укладання забезпечують чудові результати.

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SalonStraight Active Ion

Надайте блиску!

  • 180 °C

  • Керамічне покриття

  • IonBoost

Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

Температура 180 °C для чудових результатів

Температура 180 °C для чудових результатів

Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.

Технологія EHD+ для додаткового захисту та блиску волосся

Технологія EHD+ для додаткового захисту та блиску волосся

Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.

Технічні характеристики

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