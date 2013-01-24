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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP4638
    Загальна оцінка / 5
    • SalonStraight Active Ion SalonStraight Active Ion SalonStraight Active Ion
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      Щипці для розпрямлення волосся

      HP4638
      Загальна оцінка / 5

      SalonStraight Active Ion

      Система кондиціонування Active Ion створює потік негативно заряджених іонів, які кондиціонують волосся для зменшення його скуйовдження та електростатики. А завдяки керамічному покриттю можна чудово розпрямити волосся, і воно стане слухняне, гладке та блискуче - таким, про яке Ви навіть не мріяли

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Щипці для розпрямлення волосся

      SalonStraight Active Ion

      Система кондиціонування Active Ion створює потік негативно заряджених іонів, які кондиціонують волосся для зменшення його скуйовдження та електростатики. А завдяки керамічному покриттю можна чудово розпрямити волосся, і воно стане слухняне, гладке та блискуче - таким, про яке Ви навіть не мріяли

      SalonStraight Active Ion

      Система кондиціонування Active Ion створює потік негативно заряджених іонів, які кондиціонують волосся для зменшення його скуйовдження та електростатики. А завдяки керамічному покриттю можна чудово розпрямити волосся, і воно стане слухняне, гладке та блискуче - таким, про яке Ви навіть не мріяли

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Щипці для розпрямлення волосся

      SalonStraight Active Ion

      Система кондиціонування Active Ion створює потік негативно заряджених іонів, які кондиціонують волосся для зменшення його скуйовдження та електростатики. А завдяки керамічному покриттю можна чудово розпрямити волосся, і воно стане слухняне, гладке та блискуче - таким, про яке Ви навіть не мріяли

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        Щипці для розпрямлення волосся

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        Усього:

        SalonStraight Active Ion

        Тривалий блиск, чудові результати

        Гнучкий шнур для безпроблемного користування

        Гнучкий шнур для безпроблемного користування

        Температура моделювання 180ºC для тривалого результату

        Температура моделювання 180ºC для тривалого результату

        для отримання слухняного, гладкого та блискучого волосся

        Система кондиціонування Active Ion для отримання слухняного, гладкого та блискучого волосся

        Для ефективного результату без пошкодження

        Технологія рівномірного розподілення тепла забезпечує ефективні результати без пошкодження волосся

        Для зручності зберігання

        Система блокування ручки для зручного зберігання

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Напруга
          110-127 / 220-240  В
          Довжина шнура
          1,8  хв.
          Щипці: матеріал корпусу
          PET
          Колір/обробка
          чорний
          Потужність
          29 - 32  Вт

        • Розміри і вага

          Вага нетто продукту з насадками
          430  г
          Розміри коробки F
          335 x 65 x 150  мм
          Вага коробки F з продуктом
          725  г
          Розміри коробки A
          358 x 288 x 332  мм
          Вага коробки A
          6360  г
          Кількість коробок F у коробці A
          8

        • Термін експлуатації

          Заміна

        • Блок

          Кількість блоків
          1200 x 800 x 1804  шт.
          Кількість шарів
          5
          Кількість коробок A на один шар
          8

        • Дані логістики

          Код 12 NC
          88446380000
          EAN коробка F
          див. інструкції для певної країни
          EAN коробка A
          див. інструкції для певної країни
          Країна виготовлення
          PRC

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