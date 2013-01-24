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    SalonStraight Want2Move

    Выпрямитель

    HP4646/00
    Общая оценка / 5
    • Профессиональный прибор для поездок Профессиональный прибор для поездок Профессиональный прибор для поездок
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      SalonStraight Want2Move Выпрямитель

      HP4646/00
      Общая оценка / 5

      Профессиональный прибор для поездок

      Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      SalonStraight Want2Move Выпрямитель

      Профессиональный прибор для поездок

      Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

      Профессиональный прибор для поездок

      Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      SalonStraight Want2Move Выпрямитель

      Профессиональный прибор для поездок

      Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

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        SalonStraight Want2Move

        SalonStraight Want2Move

        Выпрямитель

        Philips магазин цена

        Итого:

        Профессиональный прибор для поездок

        SalonStraight Want2Move

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        Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

        Складная ручка для удобства использования в поездках

        Складная ручка для удобства использования в поездках

        Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

        Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

        Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

        Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за 30 секунд

        Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.

        Термоизолированный чехол

        Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Материал корпуса
          ПЭТ
          Длина шнура
          1,8  м
          Цвет/отделка
          Ледяное серебро с виноградным оттенком
          напряжение
          110-240 В, 50/60 Гц

        • Вес и размеры F-box

          Габариты устройства без отсоединяемых частей
          300 (Д) x 45 (Ш) x 50 (В)  мм
          Вес устройства, включая отсоединяемые части
          348  г
          Размеры F-box
          225(200) (Д) x 70(62) (Ш) x 240 (В)  мм
          Объем F-box
          3490  см³
          Вес F-box [включая устройство]
          560  г

        • Поддон

          Габариты поддона
          1200 x 800  мм
          Количество поддонов
          280  шт.
          Количество уровней
          7
          Количество A-boxes в уровне
          5

        • Вес и размеры A-box

          Размеры A-box
          466 (Д) x 313 (Ш) x 258 (В)  мм
          Объем A-box
          40479  см³
          Вес A-Box
          5100  г
          Количество F-boxes в A-box
          8

        • Логистические данные

          Код CTV
          8844-646-00
          EAN F-box
          8710103204329
          EAN A-box
          8710103204336
          Страна изготовления
          Китай

        • Возможность обслуживания

          Замена
          Да

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