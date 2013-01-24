Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Щипці для розпрямлення волосся

    HP4646
    Загальна оцінка / 5
    • SalonStraight Want2Move SalonStraight Want2Move SalonStraight Want2Move
      -{discount-value}

      Щипці для розпрямлення волосся

      HP4646
      Загальна оцінка / 5

      SalonStraight Want2Move

      Ці щипці для розпрямлення волосся допомагають жінкам, які подорожують, створити професійну зачіску. Щипці SalonStraight Want2Move можна складати; вони нагріваються за 30 секунд, тому можна одразу ж починати моделювати зачіску, де б Ви не перебували. У комплект входить жаростійкий дорожній футляр.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Щипці для розпрямлення волосся

      SalonStraight Want2Move

      Ці щипці для розпрямлення волосся допомагають жінкам, які подорожують, створити професійну зачіску. Щипці SalonStraight Want2Move можна складати; вони нагріваються за 30 секунд, тому можна одразу ж починати моделювати зачіску, де б Ви не перебували. У комплект входить жаростійкий дорожній футляр.

      SalonStraight Want2Move

      Ці щипці для розпрямлення волосся допомагають жінкам, які подорожують, створити професійну зачіску. Щипці SalonStraight Want2Move можна складати; вони нагріваються за 30 секунд, тому можна одразу ж починати моделювати зачіску, де б Ви не перебували. У комплект входить жаростійкий дорожній футляр.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Щипці для розпрямлення волосся

      SalonStraight Want2Move

      Ці щипці для розпрямлення волосся допомагають жінкам, які подорожують, створити професійну зачіску. Щипці SalonStraight Want2Move можна складати; вони нагріваються за 30 секунд, тому можна одразу ж починати моделювати зачіску, де б Ви не перебували. У комплект входить жаростійкий дорожній футляр.

      Подібні вироби

      See all straighteners

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Щипці для розпрямлення волосся

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        SalonStraight Want2Move

        Професійні характеристики у дорозі

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Напруга
          • 110-240 В (можливість роботи за різної напруги)  В
          • 50/60 Гц  В
          Матеріал корпусу
          PET
          Довжина шнура
          1,8  хв.
          Колір/покриття
          Холодний сріблястий

        • Термін експлуатації

          Заміна

        • Вага і розміри коробки F

          Загальні розміри продукту з насадками
          300 (Д) x 45 (Ш) x 50 (В)  мм
          Вага продукту з насадками, нетто
          348  г
          Розміри коробки F
          225(200) (Д) x 70(62) (Ш) x 240 (В)  мм
          Об'єм коробки F
          3490  см³
          Вага коробки F [з продуктом]
          560  г

        • Вага і розміри коробки A

          Розміри коробки A
          466 (Д) x 313 (Ш) x 258 (В)  мм
          Об'єм коробки A
          40479  см³
          Вага коробки A
          5100  г
          Кількість коробок F у коробці A
          8

        • Блок

          Розміри блоків
          1200 x 800  мм
          Кількість блоків
          280  шт.
          Кількість шарів
          7
          Кількість коробок A на один шар
          5

        • Дані логістики

          Код CTV
          8844-646-00
          EAN коробка F
          8710103204329
          EAN коробка A
          8710103204336
          Країна виготовлення
          Китай

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips