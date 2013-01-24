SalonStraight Want2Move

Ці щипці для розпрямлення волосся допомагають жінкам, які подорожують, створити професійну зачіску. Щипці SalonStraight Want2Move можна складати; вони нагріваються за 30 секунд, тому можна одразу ж починати моделювати зачіску, де б Ви не перебували. У комплект входить жаростійкий дорожній футляр.