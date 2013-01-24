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SalonStraight Want2Move
Ці щипці для розпрямлення волосся допомагають жінкам, які подорожують, створити професійну зачіску. Щипці SalonStraight Want2Move можна складати; вони нагріваються за 30 секунд, тому можна одразу ж починати моделювати зачіску, де б Ви не перебували. У комплект входить жаростійкий дорожній футляр.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Want2Move
Ці щипці для розпрямлення волосся допомагають жінкам, які подорожують, створити професійну зачіску. Щипці SalonStraight Want2Move можна складати; вони нагріваються за 30 секунд, тому можна одразу ж починати моделювати зачіску, де б Ви не перебували. У комплект входить жаростійкий дорожній футляр.
SalonStraight Want2Move
Ці щипці для розпрямлення волосся допомагають жінкам, які подорожують, створити професійну зачіску. Щипці SalonStraight Want2Move можна складати; вони нагріваються за 30 секунд, тому можна одразу ж починати моделювати зачіску, де б Ви не перебували. У комплект входить жаростійкий дорожній футляр.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Want2Move
Ці щипці для розпрямлення волосся допомагають жінкам, які подорожують, створити професійну зачіску. Щипці SalonStraight Want2Move можна складати; вони нагріваються за 30 секунд, тому можна одразу ж починати моделювати зачіску, де б Ви не перебували. У комплект входить жаростійкий дорожній футляр.
Щипці для розпрямлення волосся
Ціна магазину Philips
Усього:
Технічні характеристики
Термін експлуатації
Вага і розміри коробки F
Вага і розміри коробки A
Блок
Дані логістики