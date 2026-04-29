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SalonStraight Sonic Выпрямитель
Больше не доступен
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HP4666/00
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Руководство пользователя
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Применение стайлера для волос Philips на мокрых волосах
Повреждение волос при выпрямлении и завивке
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Как очищать стайлер для волос Philips?
Покрытие выпрямителя для волос Philips стирается
Стайлер для волос Philips не включается
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