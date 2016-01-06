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  • SalonStraight Sonic
  • SalonStraight Sonic
  • SalonStraight Sonic
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  • SalonStraight Sonic
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  • SalonStraight Sonic
  • SalonStraight Sonic

Більше не доступний

SalonStraight SonicЩипці для розпрямлення волосся

HP4666/00

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
SalonStraight Sonic
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SalonStraight Sonic

Цифрове налаштування температури для будь-якого типу волосся

Цифрове налаштування температури для будь-якого типу волосся

Цифрові налаштування температури дають змогу легко і швидко обрати на цифровому дисплеї потрібну функцію або відрегулювати температуру укладки. Це дає можливість вибрати ідеальну температуру, враховуючи тип волосся та потреби. Як результат – ідеально вкладене волосся одним натисненням кнопки.

Технологія EHD+ для додаткового захисту та блиску волосся

Технологія EHD+ для додаткового захисту та блиску волосся

Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.

Миттєве нагрівання: готовність до використання через 15 секунд

Миттєве нагрівання: готовність до використання через 15 секунд

Більше не потрібно чекати, поки щипці нагріються. Ці щипці просто можна ввімкнути та почати вкладати волосся.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

06/01/2016

Polska

Polska

Wart swojej ceny :)

Prostownicę używam od 2010 roku czyli niedługo będzie 6 lat :) Prostuje włosy szybko, włosy nie są tak zniszczone, efekt utrzymuje sie długo :) Mam włosy kręcone i grube i wystarczy 1-2 pociągnięcia a włosy są idealnie proste, nie skręcają się po wyjściu na dwór :) Dzięki wibracjom włosy prostuje się jeszcze szybciej :) POLECAM!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

31/08/2017

България

България

Издръжливост

Philips SalonStraight Sonic Преса за изправяне на коса HP4666/00 220°C Нанодиамант Керамика е закупена преди 7 години, но все още работи безупречно. Използва се постоянно (между 8-10 пъти месечно) през този период от време. Кабелът е поправян, едва тази година се наложи, заради ползването явно даваше накъсо някъде. След поправката пресата се използва отново по същия начин. Много съм доволна от продукта.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса

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