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Цифрові налаштування температури дають змогу легко і швидко обрати на цифровому дисплеї потрібну функцію або відрегулювати температуру укладки. Це дає можливість вибрати ідеальну температуру, враховуючи тип волосся та потреби. Як результат – ідеально вкладене волосся одним натисненням кнопки.
Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.
Більше не потрібно чекати, поки щипці нагріються. Ці щипці просто можна ввімкнути та почати вкладати волосся.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
marta25
06/01/2016
Polska
Wart swojej ceny :)
Prostownicę używam od 2010 roku czyli niedługo będzie 6 lat :) Prostuje włosy szybko, włosy nie są tak zniszczone, efekt utrzymuje sie długo :) Mam włosy kręcone i grube i wystarczy 1-2 pociągnięcia a włosy są idealnie proste, nie skręcają się po wyjściu na dwór :) Dzięki wibracjom włosy prostuje się jeszcze szybciej :) POLECAM!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Elll
31/08/2017
България
Издръжливост
Philips SalonStraight Sonic Преса за изправяне на коса HP4666/00 220°C Нанодиамант Керамика е закупена преди 7 години, но все още работи безупречно. Използва се постоянно (между 8-10 пъти месечно) през този период от време. Кабелът е поправян, едва тази година се наложи, заради ползването явно даваше накъсо някъде. След поправката пресата се използва отново по същия начин. Много съм доволна от продукта.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса