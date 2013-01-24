SalonStraight Sonic
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Sonic
SalonStraight Sonic
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Sonic
Керамічні пластини Nano-Diamond для гладкого ковзання та надання блиску.
Цифровий контроль для налаштування температури під Ваш тип волосся.
Технологія рівномірного розподілу тепла забезпечує ефективні результати без пошкодження волосся.
До 30% швидше*
Технічні специфікації
Термін експлуатації