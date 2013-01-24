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Щипці для розпрямлення волосся

HP4666
Загальна оцінка / 5
  • SalonStraight Sonic SalonStraight Sonic SalonStraight Sonic
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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP4666
    Загальна оцінка / 5

    SalonStraight Sonic

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Щипці для розпрямлення волосся

    SalonStraight Sonic

    SalonStraight Sonic

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SalonStraight Sonic

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      SalonStraight Sonic

      Чудові результати ще швидше

      Керамічні пластини Nano-Diamond

      Керамічні пластини Nano-Diamond

      Керамічні пластини Nano-Diamond для гладкого ковзання та надання блиску.

      Професійна температура 220°C для тривалого результату

      Професійна температура 220°C для тривалого результату

      Цифровий контроль температури

      Цифровий контроль для налаштування температури під Ваш тип волосся.

      Технологія рівного розподілу тепла для ефективних результатів

      Технологія рівномірного розподілу тепла забезпечує ефективні результати без пошкодження волосся.

      До 30% швидше*

      До 30% швидше*

      Технічні характеристики

      • Технічні специфікації

        Напруга
        220 - 240  В
        Довжина шнура
        3  м
        Колір/обробка
        Чорний
        Потужність
        56  Вт
        Матеріал корпусу
        Нейлон+F.G

      • Термін експлуатації

        Заміна
        Так

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          • Порівняно з HP4669/00

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