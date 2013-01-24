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Стойкая укладка за считанные минуты
Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Pro — это идеальный выбор. Благодаря высококачественным керамическим пластинам и температуре профессиональной укладки 205 ºC этот выпрямитель обеспечит невероятно быструю стойкую укладку и здоровый блеск волос. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стойкая укладка за считанные минуты
Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Pro — это идеальный выбор. Благодаря высококачественным керамическим пластинам и температуре профессиональной укладки 205 ºC этот выпрямитель обеспечит невероятно быструю стойкую укладку и здоровый блеск волос. Узнать обо всех преимуществах
Стойкая укладка за считанные минуты
Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Pro — это идеальный выбор. Благодаря высококачественным керамическим пластинам и температуре профессиональной укладки 205 ºC этот выпрямитель обеспечит невероятно быструю стойкую укладку и здоровый блеск волос. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стойкая укладка за считанные минуты
Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Pro — это идеальный выбор. Благодаря высококачественным керамическим пластинам и температуре профессиональной укладки 205 ºC этот выпрямитель обеспечит невероятно быструю стойкую укладку и здоровый блеск волос. Узнать обо всех преимуществах
Выпрямитель
Цена магазина Philips
Итого:
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Сверхширокие выпрямляющие пластины созданы специально для густых и длинных волос. Они позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением, сокращая время укладки.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Выпрямитель оснащен простым механизмом фиксации, расположенным в основании прибора. Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в положении, которое способствует его защите от повреждений.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.
Технические характеристики
Возможность обслуживания