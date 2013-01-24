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SalonStraight Pro XL
Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 205°C у поєднанні з ультра-гладкими керамічними пластинами та технологією рівномірного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Pro XL
Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 205°C у поєднанні з ультра-гладкими керамічними пластинами та технологією рівномірного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.
SalonStraight Pro XL
Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 205°C у поєднанні з ультра-гладкими керамічними пластинами та технологією рівномірного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Pro XL
Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 205°C у поєднанні з ультра-гладкими керамічними пластинами та технологією рівномірного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.
Щипці для розпрямлення волосся
Ціна магазину Philips
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