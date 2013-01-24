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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP4667
    Загальна оцінка / 5
    • SalonStraight Pro XL SalonStraight Pro XL SalonStraight Pro XL
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      Щипці для розпрямлення волосся

      HP4667
      Загальна оцінка / 5

      SalonStraight Pro XL

      Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 205°C у поєднанні з ультра-гладкими керамічними пластинами та технологією рівномірного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Щипці для розпрямлення волосся

      SalonStraight Pro XL

      Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 205°C у поєднанні з ультра-гладкими керамічними пластинами та технологією рівномірного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.

      SalonStraight Pro XL

      Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 205°C у поєднанні з ультра-гладкими керамічними пластинами та технологією рівномірного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Щипці для розпрямлення волосся

      SalonStraight Pro XL

      Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 205°C у поєднанні з ультра-гладкими керамічними пластинами та технологією рівномірного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.

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        Щипці для розпрямлення волосся

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        SalonStraight Pro XL

        Довготривалий професійний результат

        Для ефективного результату без пошкодження

        Технологія рівномірного розподілення тепла забезпечує ефективні результати без пошкодження волосся

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Напруга
          220 - 240  В

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