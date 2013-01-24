Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Делайте укладку как стилист-профессионал!
Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Seduce с керамическими пластинами, регулируемыми цифровыми настройками и нагревом до температуры профессиональной укладки 210 ºC позволит вам создать обворожительную гладкую укладку, волны или локоны. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Делайте укладку как стилист-профессионал!
Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Seduce с керамическими пластинами, регулируемыми цифровыми настройками и нагревом до температуры профессиональной укладки 210 ºC позволит вам создать обворожительную гладкую укладку, волны или локоны. Узнать обо всех преимуществах
Делайте укладку как стилист-профессионал!
Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Seduce с керамическими пластинами, регулируемыми цифровыми настройками и нагревом до температуры профессиональной укладки 210 ºC позволит вам создать обворожительную гладкую укладку, волны или локоны. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Делайте укладку как стилист-профессионал!
Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Seduce с керамическими пластинами, регулируемыми цифровыми настройками и нагревом до температуры профессиональной укладки 210 ºC позволит вам создать обворожительную гладкую укладку, волны или локоны. Узнать обо всех преимуществах
Выпрямитель
Цена магазина Philips
Итого:
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Керамические пластины с плавно закругленными краями делают создание завитков и локонов простым как никогда прежде. Просто оберните прядь волос вокруг закругленного края и потяните выпрямитель вниз как обычно.
Технические характеристики
Возможность обслуживания
Тип волос