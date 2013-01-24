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    SalonStraight Seduce

    Выпрямитель

    HP4668/00
    Общая оценка / 5
    • Делайте укладку как стилист-профессионал! Делайте укладку как стилист-профессионал! Делайте укладку как стилист-профессионал!
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      SalonStraight Seduce Выпрямитель

      HP4668/00
      Общая оценка / 5

      Делайте укладку как стилист-профессионал!

      Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Seduce с керамическими пластинами, регулируемыми цифровыми настройками и нагревом до температуры профессиональной укладки 210 ºC позволит вам создать обворожительную гладкую укладку, волны или локоны. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      SalonStraight Seduce Выпрямитель

      Делайте укладку как стилист-профессионал!

      Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Seduce с керамическими пластинами, регулируемыми цифровыми настройками и нагревом до температуры профессиональной укладки 210 ºC позволит вам создать обворожительную гладкую укладку, волны или локоны. Узнать обо всех преимуществах

      Делайте укладку как стилист-профессионал!

      Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Seduce с керамическими пластинами, регулируемыми цифровыми настройками и нагревом до температуры профессиональной укладки 210 ºC позволит вам создать обворожительную гладкую укладку, волны или локоны. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      SalonStraight Seduce Выпрямитель

      Делайте укладку как стилист-профессионал!

      Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Seduce с керамическими пластинами, регулируемыми цифровыми настройками и нагревом до температуры профессиональной укладки 210 ºC позволит вам создать обворожительную гладкую укладку, волны или локоны. Узнать обо всех преимуществах

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        SalonStraight Seduce

        SalonStraight Seduce

        Выпрямитель

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Делайте укладку как стилист-профессионал!

        SalonStraight Seduce

        • 210 °C
        • Керамика
        • Гладкая прическа или локоны
        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

        Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

        Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

        Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.

        Профессиональная высокая температура укладки 210 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

        Профессиональная высокая температура укладки 210 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

        Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

        Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

        Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

        Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

        Удобная петелька для хранения

        Удобная петелька для хранения

        Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

        Индикатор готовности к работе

        Индикатор готовности к работе

        Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.

        Автоотключение через 60 минут

        Автоотключение через 60 минут

        Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

        Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

        Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

        Сетевой шнур 1,8 м

        Сетевой шнур 1,8 м

        Закругленные края для создания идеальных локонов и красивых волн

        Керамические пластины с плавно закругленными краями делают создание завитков и локонов простым как никогда прежде. Просто оберните прядь волос вокруг закругленного края и потяните выпрямитель вниз как обычно.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          напряжение
          110-240  В
          Длина шнура
          1,8  м
          Питание
          45-65  Вт

        • Возможность обслуживания

          Замена
          Да

        • Тип волос

          Прическа в данный момент
          • Прямые
          • Волнистые
          • Кудрявые
          Конечный результат
          • Прямые
          • Волнистые
          Для ослабленных волос
          Да
          Длина волос
          • Длинные
          • Средние
          Толщина волос
          • Тонкие
          • Толстые

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