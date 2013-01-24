Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
SalonStraight Seduce
Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 210°C. А за допомогою ультра-гладких керамічних пластин вигнутої форми можна створювати прямі чи модні кучеряві та завиті зачіски, що зберігають свою форму надовго.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Seduce
Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 210°C. А за допомогою ультра-гладких керамічних пластин вигнутої форми можна створювати прямі чи модні кучеряві та завиті зачіски, що зберігають свою форму надовго.
SalonStraight Seduce
Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 210°C. А за допомогою ультра-гладких керамічних пластин вигнутої форми можна створювати прямі чи модні кучеряві та завиті зачіски, що зберігають свою форму надовго.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Seduce
Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 210°C. А за допомогою ультра-гладких керамічних пластин вигнутої форми можна створювати прямі чи модні кучеряві та завиті зачіски, що зберігають свою форму надовго.
Щипці для розпрямлення волосся
Ціна магазину Philips
Усього:
Технічні характеристики
Розміри і вага
Термін експлуатації
Блок
Дані логістики