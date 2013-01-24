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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP4668
    Загальна оцінка / 5
    • SalonStraight Seduce SalonStraight Seduce SalonStraight Seduce
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      Щипці для розпрямлення волосся

      HP4668
      Загальна оцінка / 5

      SalonStraight Seduce

      Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 210°C. А за допомогою ультра-гладких керамічних пластин вигнутої форми можна створювати прямі чи модні кучеряві та завиті зачіски, що зберігають свою форму надовго.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Щипці для розпрямлення волосся

      SalonStraight Seduce

      Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 210°C. А за допомогою ультра-гладких керамічних пластин вигнутої форми можна створювати прямі чи модні кучеряві та завиті зачіски, що зберігають свою форму надовго.

      SalonStraight Seduce

      Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 210°C. А за допомогою ультра-гладких керамічних пластин вигнутої форми можна створювати прямі чи модні кучеряві та завиті зачіски, що зберігають свою форму надовго.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Щипці для розпрямлення волосся

      SalonStraight Seduce

      Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 210°C. А за допомогою ультра-гладких керамічних пластин вигнутої форми можна створювати прямі чи модні кучеряві та завиті зачіски, що зберігають свою форму надовго.

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        Щипці для розпрямлення волосся

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        SalonStraight Seduce

        Прямі та кучеряві зачіски, які зберігають свою форму надовго

        Для ефективного результату без пошкодження

        Технологія рівномірного розподілення тепла забезпечує ефективні результати без пошкодження волосся

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Напруга
          110 - 240  В
          Довжина шнура
          1,8  хв.
          Щипці: матеріал корпусу
          Нейлон
          Колір/обробка
          чорний
          Потужність
          45 - 65  Вт

        • Розміри і вага

          Вага нетто продукту з насадками
          469  г
          Розміри коробки F
          125 x 60 x 350  мм
          Вага коробки F з продуктом
          704  г
          Розміри коробки A
          365 x 251 x 270  мм
          Вага коробки A
          6150  г
          Кількість коробок F у коробці A
          8

        • Термін експлуатації

          Заміна

        • Блок

          Кількість блоків
          1200 x 1000  шт.
          Кількість шарів
          8
          Кількість коробок A на один шар
          9

        • Дані логістики

          Код 12 NC
          884466829290
          EAN коробка F
          Див. інструкції для Вашої країни
          EAN коробка A
          Див. інструкції для Вашої країни
          Країна виготовлення
          PRC

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