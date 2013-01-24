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    SalonStraight Pro

    Выпрямитель

    HP4669/00
    Общая оценка / 5
    • Стойкая укладка за считанные минуты Стойкая укладка за считанные минуты Стойкая укладка за считанные минуты
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      SalonStraight Pro Выпрямитель

      HP4669/00
      Общая оценка / 5

      Стойкая укладка за считанные минуты

      Теперь можно укладывать волосы при температуре профессиональной укладки — 215 °C, что в сочетании с гладкими турмалиновыми керамическими пластинами и технологией равномерного распределения тепла обеспечивает превосходную стойкую укладку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      SalonStraight Pro Выпрямитель

      Стойкая укладка за считанные минуты

      Теперь можно укладывать волосы при температуре профессиональной укладки — 215 °C, что в сочетании с гладкими турмалиновыми керамическими пластинами и технологией равномерного распределения тепла обеспечивает превосходную стойкую укладку. Узнать обо всех преимуществах

      Стойкая укладка за считанные минуты

      Теперь можно укладывать волосы при температуре профессиональной укладки — 215 °C, что в сочетании с гладкими турмалиновыми керамическими пластинами и технологией равномерного распределения тепла обеспечивает превосходную стойкую укладку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      SalonStraight Pro Выпрямитель

      Стойкая укладка за считанные минуты

      Теперь можно укладывать волосы при температуре профессиональной укладки — 215 °C, что в сочетании с гладкими турмалиновыми керамическими пластинами и технологией равномерного распределения тепла обеспечивает превосходную стойкую укладку. Узнать обо всех преимуществах

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        SalonStraight Pro

        SalonStraight Pro

        Выпрямитель

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Стойкая укладка за считанные минуты

        SalonStraight Pro

        • 215 °C
        • Керамика/турмалин
        Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

        Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

        Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.

        Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

        Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

        Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

        Удобная петелька для хранения

        Удобная петелька для хранения

        Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

        Легкая фиксация пластин для удобства хранения

        Легкая фиксация пластин для удобства хранения

        Выпрямитель оснащен простым механизмом фиксации, расположенным в основании прибора. Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в положении, которое способствует его защите от повреждений.

        Индикатор готовности к работе

        Индикатор готовности к работе

        Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.

        Автоотключение через 60 минут

        Автоотключение через 60 минут

        Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

        Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

        Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

        Сетевой шнур 1,8 м

        Сетевой шнур 1,8 м

        Высокая температура укладки 215 °C для профессиональных результатов

        Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

        Керамико-турмалиновые пластины для послушных, блестящих и гладких волос

        Турмалин — это драгоценный камень с натуральными ионными свойствами. Эти свойства оказались полезными при создании керамических выпрямляющих пластин. Особые пластины сочетают в себе уникальные преимущества керамики и турмалина и идеально распределяют тепло по своей поверхности, что обеспечивает их легкое скольжение и придает волосам блеск. Наслаждайтесь гладкими, послушными волосами благодаря укладке с помощью керамико-турмалиновых пластин.

        Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за 30 секунд

        Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.

        Термоизолированный чехол

        Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          напряжение
          220—240  В
          Максимальная температура
          215  °C

        • Возможность обслуживания

          Замена
          Да

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