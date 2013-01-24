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SalonStraight Pro
Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 215°C у поєднанні з ультра-гладкими турмаліновими керамічними пластинами та технологією рівного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Pro
Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 215°C у поєднанні з ультра-гладкими турмаліновими керамічними пластинами та технологією рівного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.
SalonStraight Pro
Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 215°C у поєднанні з ультра-гладкими турмаліновими керамічними пластинами та технологією рівного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Pro
Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 215°C у поєднанні з ультра-гладкими турмаліновими керамічними пластинами та технологією рівного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.
Щипці для розпрямлення волосся
Ціна магазину Philips
Усього:
Турмалінові керамічні пластини забезпечують ультра-гладку поверхню з іонічними властивостями для слухняного волосся без електростатики.
Технологія рівномірного розподілення тепла забезпечує ефективні результати без пошкодження волосся