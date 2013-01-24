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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP4669
    Загальна оцінка / 5
    • SalonStraight Pro SalonStraight Pro SalonStraight Pro
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      Щипці для розпрямлення волосся

      HP4669
      Загальна оцінка / 5

      SalonStraight Pro

      Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 215°C у поєднанні з ультра-гладкими турмаліновими керамічними пластинами та технологією рівного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Щипці для розпрямлення волосся

      SalonStraight Pro

      Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 215°C у поєднанні з ультра-гладкими турмаліновими керамічними пластинами та технологією рівного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.

      SalonStraight Pro

      Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 215°C у поєднанні з ультра-гладкими турмаліновими керамічними пластинами та технологією рівного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Щипці для розпрямлення волосся

      SalonStraight Pro

      Тепер можна моделювати зачіски за професійної температури 215°C у поєднанні з ультра-гладкими турмаліновими керамічними пластинами та технологією рівного розподілення тепла для надзвичайного та довготривалого результату.

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        Щипці для розпрямлення волосся

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        SalonStraight Pro

        Довготривалий професійний результат

        Для ультра-гладкого ковзання без скуйовдження волосся

        Турмалінові керамічні пластини забезпечують ультра-гладку поверхню з іонічними властивостями для слухняного волосся без електростатики.

        Для ефективного результату без пошкодження

        Технологія рівномірного розподілення тепла забезпечує ефективні результати без пошкодження волосся

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Напруга
          220 - 240  В

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