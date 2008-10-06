Идеален в использовании со средствами для укладки волос*

Хотите выпрямлять волосы и при этом пользоваться средствами для укладки волос? Выпрямитель SalonStraight Glamour оснащен анодированными титановыми пластинами и нагревается до температуры профессиональной укладки — 230 ºC, обеспечивая возможность использования воска, геля и спрея для фиксации. Узнать обо всех преимуществах