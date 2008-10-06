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SalonStraight Glamour

Выпрямитель

HP4687/00
Общая оценка / 5
  • Идеален в использовании со средствами для укладки волос* Идеален в использовании со средствами для укладки волос* Идеален в использовании со средствами для укладки волос*
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    SalonStraight Glamour Выпрямитель

    HP4687/00
    Общая оценка / 5

    Идеален в использовании со средствами для укладки волос*

    Хотите выпрямлять волосы и при этом пользоваться средствами для укладки волос? Выпрямитель SalonStraight Glamour оснащен анодированными титановыми пластинами и нагревается до температуры профессиональной укладки — 230 ºC, обеспечивая возможность использования воска, геля и спрея для фиксации. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonStraight Glamour Выпрямитель

    Идеален в использовании со средствами для укладки волос*

    Хотите выпрямлять волосы и при этом пользоваться средствами для укладки волос? Выпрямитель SalonStraight Glamour оснащен анодированными титановыми пластинами и нагревается до температуры профессиональной укладки — 230 ºC, обеспечивая возможность использования воска, геля и спрея для фиксации. Узнать обо всех преимуществах

    Идеален в использовании со средствами для укладки волос*

    Хотите выпрямлять волосы и при этом пользоваться средствами для укладки волос? Выпрямитель SalonStraight Glamour оснащен анодированными титановыми пластинами и нагревается до температуры профессиональной укладки — 230 ºC, обеспечивая возможность использования воска, геля и спрея для фиксации. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonStraight Glamour Выпрямитель

    Идеален в использовании со средствами для укладки волос*

    Хотите выпрямлять волосы и при этом пользоваться средствами для укладки волос? Выпрямитель SalonStraight Glamour оснащен анодированными титановыми пластинами и нагревается до температуры профессиональной укладки — 230 ºC, обеспечивая возможность использования воска, геля и спрея для фиксации. Узнать обо всех преимуществах

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      SalonStraight Glamour

      SalonStraight Glamour

      Выпрямитель

      Итого:

      Идеален в использовании со средствами для укладки волос*

      SalonStraight Glamour

      • 230 °C
      • Анодированные титановые пластины
      Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

      Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Шнур 2,5 м

      Шнур 2,5 м

      Длинный шнур обеспечивает свободу и удобство использования в любом месте.

      В комплекте с гламурной сумочкой

      В комплекте с гламурной сумочкой

      Храните ваш выпрямитель в стильной гламурной сумочке, которая защитит его от повреждений. Сумочка входит в комплект.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Индикатор включения/выключения

      Индикатор включения/выключения

      Анодированные титановые пластины в 8 раз более прочные, чем стандартные керамические пластины

      Эти выпрямляющие пластины изготавливаются из анодированного титана. Пластины из анодированного титана в 8 раз прочнее традиционных керамических пластин и наряду с невероятной прочностью имеют также исключительно гладкую поверхность. В результате этот прогрессивный материал не только обеспечивает блеск и профессиональную укладку волос, но также может использоваться в сочетании с косметическими средствами для укладки, такими как гель, воск и спрей.

      На 20 % более длинные пластины для более быстрой и аккуратной укладки

      Для выпрямления длинных волос нужны пластины с длиной больше стандартной. Эти пластины на 20 % длиннее обычных и помогают облегчить выпрямление длинных густых волос.

      Цифровая настройка температурных режимов помогает придать идеальную гладкость всем типам волос

      Регулируемые настройки температурных режимов позволяют быстро и легко менять температуру укладки. Это позволяет выбрать идеальную температуру, подходящую для определенной укладки и именно для ваших волос, и добиться необходимой гладкости.

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        мощность в ваттах
        56  Вт
        Длина шнура
        2,5  м
        Цвет/отделка
        Черный с отделкой (лазерная гравировка)
        Материал корпуса
        Нейлон

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

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