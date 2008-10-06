Идеален в использовании со средствами для укладки волос*
Хотите выпрямлять волосы и при этом пользоваться средствами для укладки волос? Выпрямитель SalonStraight Glamour оснащен анодированными титановыми пластинами и нагревается до температуры профессиональной укладки — 230 ºC, обеспечивая возможность использования воска, геля и спрея для фиксации. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеален в использовании со средствами для укладки волос*
Хотите выпрямлять волосы и при этом пользоваться средствами для укладки волос? Выпрямитель SalonStraight Glamour оснащен анодированными титановыми пластинами и нагревается до температуры профессиональной укладки — 230 ºC, обеспечивая возможность использования воска, геля и спрея для фиксации. Узнать обо всех преимуществах
Идеален в использовании со средствами для укладки волос*
Хотите выпрямлять волосы и при этом пользоваться средствами для укладки волос? Выпрямитель SalonStraight Glamour оснащен анодированными титановыми пластинами и нагревается до температуры профессиональной укладки — 230 ºC, обеспечивая возможность использования воска, геля и спрея для фиксации. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеален в использовании со средствами для укладки волос*
Хотите выпрямлять волосы и при этом пользоваться средствами для укладки волос? Выпрямитель SalonStraight Glamour оснащен анодированными титановыми пластинами и нагревается до температуры профессиональной укладки — 230 ºC, обеспечивая возможность использования воска, геля и спрея для фиксации. Узнать обо всех преимуществах
Выпрямитель
Итого:
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Длинный шнур обеспечивает свободу и удобство использования в любом месте.
Храните ваш выпрямитель в стильной гламурной сумочке, которая защитит его от повреждений. Сумочка входит в комплект.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Эти выпрямляющие пластины изготавливаются из анодированного титана. Пластины из анодированного титана в 8 раз прочнее традиционных керамических пластин и наряду с невероятной прочностью имеют также исключительно гладкую поверхность. В результате этот прогрессивный материал не только обеспечивает блеск и профессиональную укладку волос, но также может использоваться в сочетании с косметическими средствами для укладки, такими как гель, воск и спрей.
Для выпрямления длинных волос нужны пластины с длиной больше стандартной. Эти пластины на 20 % длиннее обычных и помогают облегчить выпрямление длинных густых волос.
Регулируемые настройки температурных режимов позволяют быстро и легко менять температуру укладки. Это позволяет выбрать идеальную температуру, подходящую для определенной укладки и именно для ваших волос, и добиться необходимой гладкости.
Технические характеристики
Возможность обслуживания