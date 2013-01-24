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Найкраще використовувати із засобами моделювання*
Хочете користуватися засобами моделювання під час випрямлення волосся? SalonStraight Glamour має пластини з анодованого титану і професійну температуру 230 ºC, завдяки чому його можна використовувати з воском, гелями та спреями. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкраще використовувати із засобами моделювання*
Хочете користуватися засобами моделювання під час випрямлення волосся? SalonStraight Glamour має пластини з анодованого титану і професійну температуру 230 ºC, завдяки чому його можна використовувати з воском, гелями та спреями. Переглянути усі переваги
Найкраще використовувати із засобами моделювання*
Хочете користуватися засобами моделювання під час випрямлення волосся? SalonStraight Glamour має пластини з анодованого титану і професійну температуру 230 ºC, завдяки чому його можна використовувати з воском, гелями та спреями. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкраще використовувати із засобами моделювання*
Хочете користуватися засобами моделювання під час випрямлення волосся? SalonStraight Glamour має пластини з анодованого титану і професійну температуру 230 ºC, завдяки чому його можна використовувати з воском, гелями та спреями. Переглянути усі переваги
Щипці для розпрямлення волосся
Ціна магазину Philips
Усього:
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.
Більша довжина покращує гнучкість та спрощує використання, завдяки чому пристрій можна використовувати будь-де.
Захищайте та зберігайте щипці для розпрямлення волосся стильно в ефектному футлярі для зберігання. Футляр входить у комплект.
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Ці розпрямлюючі пластини виготовлено з анодованого титану. Анодований титан у 8 разів міцніший за звичайні керамічні пластини і дуже твердий, проте має надзвичайно гладку поверхню. Завдяки цьому ці вдосконалені пластини для укладки гарантують не лише чудовий блиск і професійні результати, але їх також можна використовувати разом із засобами моделювання, наприклад гелями, воском та спреями.
Для довшого волосся потрібні довші пластини. Ці пластини на 20% довші і трохи полегшують розпрямлення довгого, густого волосся.
Регульовані налаштування температури дозволяють швидко й легко змінювати температуру укладки від низької до високої. Це дозволяє вибрати ідеальну температуру для певного волосся і потреб, щоб створити потрібну зачіску.
Технічні характеристики
Термін експлуатації