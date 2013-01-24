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    SalonStraight Glamour

    Щипці для розпрямлення волосся

    HP4687/00
    Загальна оцінка / 5
    • Найкраще використовувати із засобами моделювання* Найкраще використовувати із засобами моделювання* Найкраще використовувати із засобами моделювання*
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      SalonStraight Glamour Щипці для розпрямлення волосся

      HP4687/00
      Загальна оцінка / 5

      Найкраще використовувати із засобами моделювання*

      Хочете користуватися засобами моделювання під час випрямлення волосся? SalonStraight Glamour має пластини з анодованого титану і професійну температуру 230 ºC, завдяки чому його можна використовувати з воском, гелями та спреями. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      SalonStraight Glamour Щипці для розпрямлення волосся

      Найкраще використовувати із засобами моделювання*

      Хочете користуватися засобами моделювання під час випрямлення волосся? SalonStraight Glamour має пластини з анодованого титану і професійну температуру 230 ºC, завдяки чому його можна використовувати з воском, гелями та спреями. Переглянути усі переваги

      Найкраще використовувати із засобами моделювання*

      Хочете користуватися засобами моделювання під час випрямлення волосся? SalonStraight Glamour має пластини з анодованого титану і професійну температуру 230 ºC, завдяки чому його можна використовувати з воском, гелями та спреями. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      SalonStraight Glamour Щипці для розпрямлення волосся

      Найкраще використовувати із засобами моделювання*

      Хочете користуватися засобами моделювання під час випрямлення волосся? SalonStraight Glamour має пластини з анодованого титану і професійну температуру 230 ºC, завдяки чому його можна використовувати з воском, гелями та спреями. Переглянути усі переваги

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        SalonStraight Glamour

        SalonStraight Glamour

        Щипці для розпрямлення волосся

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Найкраще використовувати із засобами моделювання*

        SalonStraight Glamour

        • 230 °C
        • Анодований титан
        Професійна температура 230 °C для неперевершених професійних результатів

        Професійна температура 230 °C для неперевершених професійних результатів

        Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.

        Шнур довжиною 2,5 м

        Шнур довжиною 2,5 м

        Більша довжина покращує гнучкість та спрощує використання, завдяки чому пристрій можна використовувати будь-де.

        Ефектний футляр у комплекті

        Ефектний футляр у комплекті

        Захищайте та зберігайте щипці для розпрямлення волосся стильно в ефектному футлярі для зберігання. Футляр входить у комплект.

        Гачок для зручного зберігання

        Гачок для зручного зберігання

        Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

        Індикатор "увімк./вимк."

        Індикатор "увімк./вимк."

        Пластини з анодованого титану міцніші, ніж стандартні керамічні пластини

        Ці розпрямлюючі пластини виготовлено з анодованого титану. Анодований титан у 8 разів міцніший за звичайні керамічні пластини і дуже твердий, проте має надзвичайно гладку поверхню. Завдяки цьому ці вдосконалені пластини для укладки гарантують не лише чудовий блиск і професійні результати, але їх також можна використовувати разом із засобами моделювання, наприклад гелями, воском та спреями.

        На 20% довші пластини для швидших та кращих результатів

        Для довшого волосся потрібні довші пластини. Ці пластини на 20% довші і трохи полегшують розпрямлення довгого, густого волосся.

        Регульоване налаштування температури для будь-якого типу волосся

        Регульовані налаштування температури дозволяють швидко й легко змінювати температуру укладки від низької до високої. Це дозволяє вибрати ідеальну температуру для певного волосся і потреб, щоб створити потрібну зачіску.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Напруга
          220–240  В
          Потужність (Вт)
          56  Вт
          Довжина шнура
          2,5  м
          Колір/обробка
          Чорний із викарбуваним лазером декоруванням
          Матеріал корпусу
          Нейлон

        • Термін експлуатації

          Заміна
          Так

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            • Виробництво компанія Philips

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