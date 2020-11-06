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Больше не доступен
HP4698/10
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
С универсальным прибором для укладки вы сможете создать любую прическу, которую только сможете себе представить. Будьте оригинальны!
Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.
4.0
из 5
2
Отзывы
Vikroria
06/11/2020
Україна
Виріб має чудові функції !
Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))
Плюсы
Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4698/10 Мультистайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4698/10 Мультистайлер
_АКА_
09/11/2020
Україна
Хороший виріб, але не без недоліка
Багатофункційний пристрій із чудовими можливостями і багатьма насадками. З недоліків можу вказати те, що насадка із "утюжками" досить не надійна. Моя дружина має довге, кудряве волосся і тому щодня перед роботою випрямляє. за дев'ять місяців користування (орієнтовно листопад місяць, а куплялось 14.02.2019) зламалось вушко шпильки насадки "утюжки" (пристрій НЕ падав(!!!)), по зовнішньому вигляду було видно, що на нього діяла температура і пластик покришився. На сервісі сказали, що то не є гарантійний випадок, бо фізичне пошкодження. Довелось купувати запчастину своїм коштом. Нова запчастина прослужила до серпня 2020 і вийшла з ладу в тому самому місці. Сервіс відмовився замовляти цю запчастину аргументувавши, що пристрій знятий з виробництва. То ж по факту - мультистайлер досить не поганий, але не для щоденного користування.
Плюсы
велика кількість насадок
Минусы
недоліки в конструкції, що приводить до поломки пристрою
Этот отзыв про HP4698/01 Мультистайлер
Этот отзыв про HP4698/01 Мультистайлер
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.