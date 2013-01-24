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SalonDry Compact

Фен

HP4961/00
Общая оценка / 5
  • Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
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    SalonDry Compact Фен

    HP4961/00
    Общая оценка / 5

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SalonDry Compact Фен

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonDry Compact Фен

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все hair-dryers

      Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

      SalonDry Compact

      • 1600 Вт
      Мощность 1600 Вт для бережной сушки

      Мощность 1600 Вт для бережной сушки

      Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно обращается с вашими волосами — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      2 режима скорости для бережной сушки

      2 режима скорости для бережной сушки

      Бережная сушка благодаря двум режимам скорости

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.

      Петелька для подвешивания прибора

      Петелька для подвешивания прибора

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Питание
        1600  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        напряжение
        110 - 127 и 220 - 240  В

      • Особенности

        Холодный обдув
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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