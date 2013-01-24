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SalonDry Compact

Фен

HP4961/00
Загальна оцінка / 5
  • Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів
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    SalonDry Compact Фен

    HP4961/00
    Загальна оцінка / 5

    Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів

    SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SalonDry Compact Фен

    Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів

    SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги

    Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів

    SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    SalonDry Compact Фен

    Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів

    SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги

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      Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів

      SalonDry Compact

      • 1600 Вт
      1600 Вт для лагідного сушіння

      1600 Вт для лагідного сушіння

      Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

      2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

      2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

      Лагідне сушіння завдяки 2 зручним режимам швидкості

      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Компактна конструкція для зручного користування

      Компактна конструкція для зручного користування

      Цей компактний та ергономічний фен має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний в користуванні, а також невеликий, що дозволяє зберігати його практично будь-де.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Шнур 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Шнур 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність
        1600  Вт
        Довжина шнура
        1,8  м
        Напруга
        110-127 та 220-240  В

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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