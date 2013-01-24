Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів
SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів
SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги
Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів
SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та легке сушіння волосся для чудових результатів
SalonDry Compact поєднує потужність 1600 Вт для швидкого сушіння та елегантну конструкцію, якою легко користуватися. Невеликий і справді прекрасний. Переглянути усі переваги
Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Лагідне сушіння завдяки 2 зручним режимам швидкості
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Цей компактний та ергономічний фен має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний в користуванні, а також невеликий, що дозволяє зберігати його практично будь-де.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування