Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Позволяет создать укладку на Ваш вкус
Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позволяет создать укладку на Ваш вкус
Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах
Позволяет создать укладку на Ваш вкус
Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позволяет создать укладку на Ваш вкус
Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах
Фен
Цена магазина Philips
Итого:
Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.
Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Особая функция турборежима была разработана для быстрой и безопасной сушки. Мощность воздушного потока обеспечивается скоростью, но не повышением температуры.
Воздухозаборную решетку фена можно снимать для очистки. Во избежание засорения снимать и очищать решетку следует регулярно.
Технические характеристики
Возможность обслуживания