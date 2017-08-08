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SalonDry ControlФен

HP4982/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Позволяет создать укладку на Ваш вкус

Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки.

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SalonDry Control

Позволяет создать укладку на Ваш вкус

  • 2000 Вт

Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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08/08/2017

Україна

Україна

Отличный фен для домашнего использования!

Пользуюсь этим феном уже 9 лет! Внешне очень стильный дизайн, при этом сам фен довольно лёгкий. Имеет стандартную насадку концентратор, сзади имеется сетка-фильтр. Теперь о функциях данного фена: во-первых, он имеет режим ионизации, который можно отключить при желании (в этом режиме подсвечивается нежно-голубым цветом). Система ионизации делает волосы послушными и придает им блеска. Сверху на ручке расположены две полезные кнопочки, турборежим и холодный обдув. Турборежим, если его зажать в процессе сушки, ускоряет процесс, добавляя мощности подаваемой струе воздуха. Холодный обдув помогает зафиксировать укладку. Ну и самое главное - фен имеет 6 режимов нагрева-скорости: по 2 режима на двух переключателях - это 4, плюс турборежим, и холодный обдув. Благодаря мощному потоку воздуха сушит волосы не перегревая их высокими температурами. Вобщем, фен отличный, а главное надежный - уже столько лет служыт. Очень им довольна. Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer

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