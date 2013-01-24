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    Фен

    HP4982
    Загальна оцінка / 5
    • SalonDry Control SalonDry Control SalonDry Control
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      Фен

      HP4982
      Загальна оцінка / 5

      SalonDry Control

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      SalonDry Control

      SalonDry Control

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Фен

      SalonDry Control

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        Фен

        Ціна магазину Philips

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        SalonDry Control

        Фен, який створює бажані результати

        Довгий шнур для максимальної гнучкості

        Довгий шнур для максимальної гнучкості

        Довгий шнур забезпечує максимальну гнучкість

        Потужний фен 2000 Вт

        Поєднання системи нагрівання та потужного струменя повітря дозволяє надзвичайно швидко висушити волосся

        Вузька насадка-концентратор для створення ідеальних зачісок

        Вузька насадка-концентратор спрямовує потік повітря безпосередньо на щітку чи гребінець для створення ідеальних зачісок

        Іонне кондиціонування робить волосся слухняним і блискучим

        Створюються потоки іонів, які кондиціонують волосся і зменшують скуйовдження та електростатику, роблячи волосся м'яким, гладеньким та блискучим на вигляд

        6 режимів нагрівання/швидкості

        3 режими нагрівання/2 режими швидкості забезпечують 6 можливих налаштувань для висушування волосся так, як Вам подобається

        Решітку забору повітря можна відкрити для легкого чищення

        Решітку забору повітря можна відкрити для легкого чищення

        Петля для підвішування для зручного зберігання

        SalonDry Control можна легко зберігати, підвісивши за петлю

        Холодний струмінь фіксує зачіски

        Холодний струмінь фіксує зачіску і додає їй блиску

        Турбострумінь для надшвидкого висушування

        Кнопка турбоструменя збільшує потік повітря для швидшого висушування волосся

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Напруга
          220 - 240  В
          Щипці: матеріал корпусу
          ABS
          Довжина шнура
          1,8  хв.
          Потужність
          2000  Вт

        • Розміри і вага

          Вага нетто продукту з насадками
          657  г
          Розміри коробки F
          310 x 120 x 240  мм
          Вага коробки F з продуктом
          1010  г
          Розміри коробки A
          630 x 375 x 261  мм
          Вага коробки A
          6980  г
          Кількість коробок F у коробці A
          6

        • Термін експлуатації

          Заміна

        • Блок

          Кількість
          1200 x 800
          Кількість коробок A на один шар
          3
          Кількість шарів
          7

        • Дані логістики

          Код 12 NC
          88449820001
          EAN коробка F
          Див. інструкції для Вашої країни
          EAN коробка A
          Див. інструкції для Вашої країни
          Країна виготовлення
          PRC

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