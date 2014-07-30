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SalonDry ControlФен

HP4982/00

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Фен, який створює бажані результати

Контролюйте процес сушіння волосся з феном SalonDry Control. Фен для професійного сушіння волосся з потужністю 2000 Вт, функцією іонного кондиціонування та різними налаштуваннями забезпечує чудові результати сушіння та укладання волосся.

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SalonDry Control

Фен, який створює бажані результати

  • 2000 Вт

Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеальних зачісок

Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеальних зачісок

Цей професійний фен на 2000 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.

Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

30/07/2014

Polska

Polska

dobra suszarka za rozsądne pieniądze

Doskonała suszarka, duża moc bo aż 2000W ( jak w profesjonalnych suszarkach u fryzjerów) długi kabel zasilający ( posiada zaczep , który umożliwia powieszenie) Suszarka ma dodatkowy turbo nawiew, pozwalający szybko wysuszyć włosy, jonizację by włosy były lśniące i zdrowsze oraz zimny nawiew utrwalający fryzurę przy tym jest niedroga, wygodna w użyciu i nie psuje się. Polecam wszystkim

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Ideální fén

Skvělá kvalita,za super cenu, nepřepaloval vlasy, lehký do ruky,rychle vysoušel.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů

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