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Фен, який створює бажані результати
Контролюйте процес сушіння волосся з феном SalonDry Control. Фен для професійного сушіння волосся з потужністю 2000 Вт, функцією іонного кондиціонування та різними налаштуваннями забезпечує чудові результати сушіння та укладання волосся.
2000 Вт
Цей професійний фен на 2000 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.
Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
marcin2515
30/07/2014
Polska
dobra suszarka za rozsądne pieniądze
Doskonała suszarka, duża moc bo aż 2000W ( jak w profesjonalnych suszarkach u fryzjerów) długi kabel zasilający ( posiada zaczep , który umożliwia powieszenie) Suszarka ma dodatkowy turbo nawiew, pozwalający szybko wysuszyć włosy, jonizację by włosy były lśniące i zdrowsze oraz zimny nawiew utrwalający fryzurę przy tym jest niedroga, wygodna w użyciu i nie psuje się. Polecam wszystkim
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer
Gaby
27/02/2019
Česká republika
Ideální fén
Skvělá kvalita,za super cenu, nepřepaloval vlasy, lehký do ruky,rychle vysoušel.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů