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Satinelle

Эпилятор

HP6402/00
Общая оценка / 5
  • Гладкая кожа ног надолго Гладкая кожа ног надолго Гладкая кожа ног надолго
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    Satinelle Эпилятор

    HP6402/00
    Общая оценка / 5

    Гладкая кожа ног надолго

    Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Эпилятор

    Гладкая кожа ног надолго

    Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель. Узнать обо всех преимуществах

    Гладкая кожа ног надолго

    Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Эпилятор

    Гладкая кожа ног надолго

    Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель. Узнать обо всех преимуществах

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      Satinelle

      Satinelle

      Эпилятор

      Итого:

      Гладкая кожа ног надолго

      Быстрая и эффективная эпиляция

      • С насадкой для эффективной эпиляции
      Насадка для эффективной эпиляции

      Насадка для эффективной эпиляции

      Насадка для эффективной эпиляции обеспечивает оптимальное положение эпилятора для наиболее эффективного удаления волос

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции ваша кожа остается гладкой и нежной в течение нескольких недель

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!

      Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

      Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

      Дополнительный режим скорости для удаления тонких волосков на труднодоступных участках тела

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      • Особенности

        2 режима скорости
        Да
        Металлическая система эпиляции
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        100—240  В
        Количество дисков
        21
        Количество пинцетов
        20
        потребляемая мощность
        7,5  Вт
        движений в секунду, скорость 1
        600
        движений в секунду, скорость 2
        733

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