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Больше не доступен

SatinelleЭпилятор

HP6402/00

4.5

| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Гладкая кожа ног надолго

Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель.

Посмотреть все преимущества

Быстрая и эффективная эпиляция

Гладкая кожа ног надолго

  • С насадкой для эффективной эпиляции

Насадка для эффективной эпиляции

Насадка для эффективной эпиляции

Насадка для эффективной эпиляции обеспечивает оптимальное положение эпилятора для наиболее эффективного удаления волос

Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

Благодаря эффективной системе эпиляции ваша кожа остается гладкой и нежной в течение нескольких недель

Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.5

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Любимый эпилятор уже много лет

Простой в использовании, пользуюсь уже много лет. Очень довольна им. И красивый дизайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle HP6402/00 Epilator

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle HP6402/00 Epilator

04/01/2018

Україна

Україна

Продукт виконує свої функції на 100%

Зручний у використанні. Має дві швидкості. Ефективно видаляє волосся.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle HP6402/00 Epilator

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle HP6402/00 Epilator

29/11/2017

Україна

Україна

Супер Эпилятор

Удобен в использовании, длинный шнур для любых расстояний, насадка для менее болезненной процедуры, две скорости, результат на долго гладкая кожа!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle HP6402/00 Эпилятор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle HP6402/00 Эпилятор

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