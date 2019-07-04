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Больше не доступен
Гладкая кожа ног надолго
Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель.
С насадкой для эффективной эпиляции
Насадка для эффективной эпиляции обеспечивает оптимальное положение эпилятора для наиболее эффективного удаления волос
Благодаря эффективной системе эпиляции ваша кожа остается гладкой и нежной в течение нескольких недель
Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!
4.5
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Lelja
04/07/2019
Україна
Любимый эпилятор уже много лет
Простой в использовании, пользуюсь уже много лет. Очень довольна им. И красивый дизайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle HP6402/00 Epilator
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle HP6402/00 Epilator
Ilona
04/01/2018
Україна
Продукт виконує свої функції на 100%
Зручний у використанні. Має дві швидкості. Ефективно видаляє волосся.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle HP6402/00 Epilator
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle HP6402/00 Epilator
Yliya
29/11/2017
Україна
Супер Эпилятор
Удобен в использовании, длинный шнур для любых расстояний, насадка для менее болезненной процедуры, две скорости, результат на долго гладкая кожа!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle HP6402/00 Эпилятор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle HP6402/00 Эпилятор