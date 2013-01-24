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Легкая, быстрая эпиляция
Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкая, быстрая эпиляция
Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа
Легкая, быстрая эпиляция
Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкая, быстрая эпиляция
Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа
Эпилятор
Цена магазина Philips
Итого:
Охлаждает и успокаивает кожу при эпиляции.
Уникальный керамический материал и эргономичный дизайн эпилятора обеспечивают на 20% более быструю* эпиляцию.*по сравнению с Philips Satin Ice.
Минимум неприятных ощущений и повышенный комфорт при эпиляции.
В комплект эпилятора Satinelle Massage входит отшелушивающая подушечка, которую можно использовать в душе. Она позволяет подготовить ноги к удалению волос. Регулярное использование этой подушечки делает кожу ног гладкой и шелковистой и предотвращает врастание волосков под кожу.
Мягкая гелевая подушечка из новых инновационных материалов обеспечивает удобство использования прибора. По сравнению с другими мягкими материалами, гелевые материалы не пачкаются во время хранения.
Особенности
Аксессуары
Вес и размеры F-box
Вес и размеры A-box
Страна изготовления
Технические характеристики
Логистические данные