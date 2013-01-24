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    Satinelle

    Эпилятор

    HP6482/00
    Общая оценка / 5
    • Легкая, быстрая эпиляция Легкая, быстрая эпиляция Легкая, быстрая эпиляция
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      Satinelle Эпилятор

      HP6482/00
      Общая оценка / 5

      Легкая, быстрая эпиляция

      Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Satinelle Эпилятор

      Легкая, быстрая эпиляция

      Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа

      Легкая, быстрая эпиляция

      Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Satinelle Эпилятор

      Легкая, быстрая эпиляция

      Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа

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        Satinelle

        Satinelle

        Эпилятор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Легкая, быстрая эпиляция

        Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа

        Охлаждающая гелевая рукавица

        Охлаждающая гелевая рукавица

        Охлаждает и успокаивает кожу при эпиляции.

        Керамическая система эпиляции

        Уникальный керамический материал и эргономичный дизайн эпилятора обеспечивают на 20% более быструю* эпиляцию.*по сравнению с Philips Satin Ice.

        Система активного массажа

        Минимум неприятных ощущений и повышенный комфорт при эпиляции.

        Отшелушивающая подушечка, предотвращающая врастание волосков

        В комплект эпилятора Satinelle Massage входит отшелушивающая подушечка, которую можно использовать в душе. Она позволяет подготовить ноги к удалению волос. Регулярное использование этой подушечки делает кожу ног гладкой и шелковистой и предотвращает врастание волосков под кожу.

        Мягкая гелевая подушечка на корпусе

        Мягкая гелевая подушечка из новых инновационных материалов обеспечивает удобство использования прибора. По сравнению с другими мягкими материалами, гелевые материалы не пачкаются во время хранения.

        Технические характеристики

        • Особенности

          Охлаждающая гелевая рукавица
          Да
          Керамическая система эпиляции
          Да
          Система активного массажа
          Да
          2 режима скорости
          Да

        • Аксессуары

          Насадка для чувствительных участков
          Да
          Отшелушивающая подушечка
          Да
          Роскошный футляр
          Да
          Щеточка для чистки
          Да

        • Вес и размеры F-box

          Габариты F-короба
          235 x 174 x 95 (ДxШxВ)  мм
          Вес F-Box
          634  г

        • Вес и размеры A-box

          Габариты A-короба
          248 x 595 x 180 (ДxШxВ)  мм
          Вес A-Box
          4085  г

        • Страна изготовления

          Страна изготовления
          Словения

        • Технические характеристики

          Источник питания
          Да
          Напряжение
          100—240  В
          Мотор
          Пост. ток. 12 В  В
          Потребляемая мощность
          6  Вт
          Количество дисков
          13
          Количество пинцетов
          24
          RPM
          скорость I: 2200, скорость II: 2700
          Движений/секунду
          скорость I: 880, скорость II: 1080

        • Логистические данные

          Размер поддона (Европа)
          113,3 x 120 x 80 (ДxШxВ)  см
          Размер поддона (Великобритания)
          113,3 x 120 x 100 (ДxШxВ)  см
          Количество поддонов (Европа)
          192 шт. F-Box
          Количество поддонов (Великобритания)
          240 шт. F-Box
          Количество уровней
          4
          Количество F-box в A-box
          Да
          Вес палеты (Европа)
          145,7  кг
          Вес паллета (Великобритания)
          178,4  кг

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