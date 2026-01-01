100%-ая защита волос от перегрева благодаря инновационному инфракрасному сенсору TempPrecision.

Уникальный датчик TempPrecision™ определяет температуру волос во время сушки и автоматически уменьшает ее, когда волосы становятся сухими. В результате волосы не теряют столь необходимую им влагу, а значит, будут оставаться здоровыми и блестящими. Светодиодный индикатор на верхней панели фена указывает, что датчик активирован.