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Больше не доступен
HP8270/00
Более бережная сушка благодаря инновационному датчику
Фен Philips ActiveCare оснащен уникальным датчиком TempPrecision™, который определяет температуру волос и автоматически уменьшает ее, когда волосы становятся сухими. В результате волосы не теряют столь необходимую им влагу.
2300 Вт
Сенсор TempPrecision
Ионизация для бережной сушки
6 режимов скорости/температуры
Уникальный датчик TempPrecision™ определяет температуру волос во время сушки и автоматически уменьшает ее, когда волосы становятся сухими. В результате волосы не теряют столь необходимую им влагу, а значит, будут оставаться здоровыми и блестящими. Светодиодный индикатор на верхней панели фена указывает, что датчик активирован.
Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.
Керамический элемент излучает волны в дальнем инфракрасном диапазоне, создавая мягкое тепло, высушивающее волосы изнутри и защищающее их от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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