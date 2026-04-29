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Руководство пользователя
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Применение стайлера для волос Philips на мокрых волосах
Повреждение волос при выпрямлении и завивке
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Как очищать стайлер для волос Philips?
Покрытие выпрямителя для волос Philips стирается
Стайлер для волос Philips не включается
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