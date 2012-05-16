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SalonStraight
Керамічне покриття
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.
Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Maggdolinka
16/05/2012
Polska
Polecam
Polecam, mała ale wystarczająca nawet do długich włosów :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8300 Prostownica
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8300 Prostownica