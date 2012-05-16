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Більше не доступний

Щипці для розпрямлення волосся

HP8300/00

4
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Досягнення професійних результатів у зручний спосіб
Йдіть напряму! Легкі у використанні, але надзвичайно ефективні щипці Simply SalonStraight мають керамічні вирівнювальні пластини та працюють за професійної температури укладки 180 ºC.
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Simply SalonStraight

Досягнення професійних результатів у зручний спосіб

  • SalonStraight

  • Керамічне покриття

Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

Температура 180 °C для чудових результатів

Температура 180 °C для чудових результатів

Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.

Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

16/05/2012

Polska

Polska

Polecam

Polecam, mała ale wystarczająca nawet do długich włosów :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8300 Prostownica

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8300 Prostownica

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