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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP8300/00
    Загальна оцінка / 5
    • Досягнення професійних результатів у зручний спосіб Досягнення професійних результатів у зручний спосіб Досягнення професійних результатів у зручний спосіб
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      Щипці для розпрямлення волосся

      HP8300/00
      Загальна оцінка / 5

      Досягнення професійних результатів у зручний спосіб

      Йдіть напряму! Легкі у використанні, але надзвичайно ефективні щипці Simply SalonStraight мають керамічні вирівнювальні пластини та працюють за професійної температури укладки 180 ºC. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Щипці для розпрямлення волосся

      Досягнення професійних результатів у зручний спосіб

      Йдіть напряму! Легкі у використанні, але надзвичайно ефективні щипці Simply SalonStraight мають керамічні вирівнювальні пластини та працюють за професійної температури укладки 180 ºC. Переглянути усі переваги

      Досягнення професійних результатів у зручний спосіб

      Йдіть напряму! Легкі у використанні, але надзвичайно ефективні щипці Simply SalonStraight мають керамічні вирівнювальні пластини та працюють за професійної температури укладки 180 ºC. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Щипці для розпрямлення волосся

      Досягнення професійних результатів у зручний спосіб

      Йдіть напряму! Легкі у використанні, але надзвичайно ефективні щипці Simply SalonStraight мають керамічні вирівнювальні пластини та працюють за професійної температури укладки 180 ºC. Переглянути усі переваги

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        Щипці для розпрямлення волосся

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Досягнення професійних результатів у зручний спосіб

        Simply SalonStraight

        • SalonStraight
        • Керамічне покриття
        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

        Температура 180 °C для чудових результатів

        Температура 180 °C для чудових результатів

        Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

        Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд

        Гачок для зручного зберігання

        Гачок для зручного зберігання

        Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

        Компактна конструкція для зручного користування

        Компактна конструкція для зручного користування

        Цей компактний та ергономічний фен має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний в користуванні, а також невеликий, що дозволяє зберігати його практично будь-де.

        Універсальна напруга

        Універсальна напруга

        Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Напруга
          110–240  В
          Довжина шнура
          1,8  м
          Час нагрівання
          60 сек.
          Максимальна температура
          180  °C

        • Тип волосся

          Довжина волосся
          • Середнє
          • Коротке
          • Довге
          Результат
          Пряме
          Товщина волосся
          • Тонке
          • Густе
          • Середнє

        • Характеристики

          Гнучкий шнур
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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