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Йдіть напряму! Легкі у використанні, але надзвичайно ефективні щипці Simply SalonStraight мають керамічні вирівнювальні пластини та працюють за професійної температури укладки 180 ºC. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досягнення професійних результатів у зручний спосіб
Йдіть напряму! Легкі у використанні, але надзвичайно ефективні щипці Simply SalonStraight мають керамічні вирівнювальні пластини та працюють за професійної температури укладки 180 ºC. Переглянути усі переваги
Досягнення професійних результатів у зручний спосіб
Йдіть напряму! Легкі у використанні, але надзвичайно ефективні щипці Simply SalonStraight мають керамічні вирівнювальні пластини та працюють за професійної температури укладки 180 ºC. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досягнення професійних результатів у зручний спосіб
Йдіть напряму! Легкі у використанні, але надзвичайно ефективні щипці Simply SalonStraight мають керамічні вирівнювальні пластини та працюють за професійної температури укладки 180 ºC. Переглянути усі переваги
Щипці для розпрямлення волосся
Ціна магазину Philips
Усього:
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.
Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Цей компактний та ергономічний фен має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний в користуванні, а також невеликий, що дозволяє зберігати його практично будь-де.
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Технічні характеристики
Тип волосся
Характеристики
Обслуговування