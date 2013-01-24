Всегда готов к использованию для превосходных результатов
Выпрямитель для волос Philips Selfie позволяет легко и быстро выпрямить и уложить волосы для создания превосходной прически. Вы будете выглядеть безупречно на всех фотографиях. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Всегда готов к использованию для превосходных результатов
Выпрямитель для волос Philips Selfie позволяет легко и быстро выпрямить и уложить волосы для создания превосходной прически. Вы будете выглядеть безупречно на всех фотографиях. Узнать обо всех преимуществах
Всегда готов к использованию для превосходных результатов
Выпрямитель для волос Philips Selfie позволяет легко и быстро выпрямить и уложить волосы для создания превосходной прически. Вы будете выглядеть безупречно на всех фотографиях. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Всегда готов к использованию для превосходных результатов
Выпрямитель для волос Philips Selfie позволяет легко и быстро выпрямить и уложить волосы для создания превосходной прически. Вы будете выглядеть безупречно на всех фотографиях. Узнать обо всех преимуществах
Оцените бережную укладку с технологией Philips SilkPro Care. Шелковистая поверхность пластин обеспечивает гладкое скольжение по волосам при оптимальной температуре, минимизируя трение и вредное воздействие тепла. Для красивых, прямых и шелковистых волос.
Керамические пластины со специальным покрытием скользят по волосам, гарантируя идеально прямую укладку.
Оптимальная температура позволяет менять форму укладки и придает волосам великолепный вид, как после салона красоты.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая спутывание.
Выпрямитель можно использовать в любой точке мира благодаря универсальным параметрам напряжения: 110–240 В.
Технические характеристики
Особенности