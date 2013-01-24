Всегда готов к использованию для превосходных результатов

Выпрямитель для волос Philips Selfie позволяет легко и быстро выпрямить и уложить волосы для создания превосходной прически. Вы будете выглядеть безупречно на всех фотографиях. Узнать обо всех преимуществах