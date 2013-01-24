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Выпрямитель для волос Selfie

HP8302/00
Общая оценка / 5
  • Всегда готов к использованию для превосходных результатов Всегда готов к использованию для превосходных результатов Всегда готов к использованию для превосходных результатов
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    Выпрямитель для волос Selfie

    HP8302/00
    Общая оценка / 5

    Всегда готов к использованию для превосходных результатов

    Выпрямитель для волос Philips Selfie позволяет легко и быстро выпрямить и уложить волосы для создания превосходной прически. Вы будете выглядеть безупречно на всех фотографиях. Узнать обо всех преимуществах

    Выпрямитель для волос Selfie

    Всегда готов к использованию для превосходных результатов

    Выпрямитель для волос Philips Selfie позволяет легко и быстро выпрямить и уложить волосы для создания превосходной прически. Вы будете выглядеть безупречно на всех фотографиях. Узнать обо всех преимуществах

    Всегда готов к использованию для превосходных результатов

    Выпрямитель для волос Philips Selfie позволяет легко и быстро выпрямить и уложить волосы для создания превосходной прически. Вы будете выглядеть безупречно на всех фотографиях. Узнать обо всех преимуществах

    Выпрямитель для волос Selfie

    Всегда готов к использованию для превосходных результатов

    Выпрямитель для волос Philips Selfie позволяет легко и быстро выпрямить и уложить волосы для создания превосходной прически. Вы будете выглядеть безупречно на всех фотографиях. Узнать обо всех преимуществах

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      Всегда готов к использованию для превосходных результатов

      Выпрямление и укладка волос в домашних условиях без лишних усилий

      • Температура укладки: 210 °С
      • Керамические пластины
      • Время нагрева — 60 секунд
      Гладкая поверхность пластин и меньшее воздействие тепла

      Гладкая поверхность пластин и меньшее воздействие тепла

      Оцените бережную укладку с технологией Philips SilkPro Care. Шелковистая поверхность пластин обеспечивает гладкое скольжение по волосам при оптимальной температуре, минимизируя трение и вредное воздействие тепла. Для красивых, прямых и шелковистых волос.

      Керамические пластины легко скользят по волосам, гарантируя идеально прямую укладку

      Керамические пластины легко скользят по волосам, гарантируя идеально прямую укладку

      Керамические пластины со специальным покрытием скользят по волосам, гарантируя идеально прямую укладку.

      Температура укладки 210°C для безупречных результатов, как в салоне красоты

      Температура укладки 210°C для безупречных результатов, как в салоне красоты

      Оптимальная температура позволяет менять форму укладки и придает волосам великолепный вид, как после салона красоты.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.

      Удобный шнур на шарнире вращается, предотвращая спутывание

      Удобный шнур на шарнире вращается, предотвращая спутывание

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая спутывание.

      Используйте в любой точке мира благодаря универсальным параметрам напряжения

      Используйте в любой точке мира благодаря универсальным параметрам напряжения

      Выпрямитель можно использовать в любой точке мира благодаря универсальным параметрам напряжения: 110–240 В.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Максимальная температура
        210  °C
        Длина шнура
        1,6  м
        Время разогрева
        60 сек.
        напряжение
        В мире  В
        Размер пластин
        19 x 85 мм

      • Особенности

        Материал пластин
        Керамика
        Шнур на шарнире
        Да
        Гарантия 2 года
        Да

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