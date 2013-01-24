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Щипці для розпрямлення волосся Selfie

HP8302/00
Загальна оцінка / 5
  • Завжди готові до використання – це просто! Завжди готові до використання – це просто! Завжди готові до використання – це просто!
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    Щипці для розпрямлення волосся Selfie

    HP8302/00
    Загальна оцінка / 5

    Завжди готові до використання – це просто!

    Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців Philips Selfie, якими легко користуватися. Цей виріб забезпечує швидке та зручне вкладання волосся вдома. Виглядайте найкраще на усіх важливих селфі. Переглянути усі переваги

    Щипці для розпрямлення волосся Selfie

    Завжди готові до використання – це просто!

    Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців Philips Selfie, якими легко користуватися. Цей виріб забезпечує швидке та зручне вкладання волосся вдома. Виглядайте найкраще на усіх важливих селфі. Переглянути усі переваги

    Завжди готові до використання – це просто!

    Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців Philips Selfie, якими легко користуватися. Цей виріб забезпечує швидке та зручне вкладання волосся вдома. Виглядайте найкраще на усіх важливих селфі. Переглянути усі переваги

    Щипці для розпрямлення волосся Selfie

    Завжди готові до використання – це просто!

    Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців Philips Selfie, якими легко користуватися. Цей виріб забезпечує швидке та зручне вкладання волосся вдома. Виглядайте найкраще на усіх важливих селфі. Переглянути усі переваги

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      Завжди готові до використання – це просто!

      Легко випрямляйте і вкладайте волосся вдома

      • Температура укладки: 210 °C
      • Керамічні пластини
      • Час нагрівання: 60 сек.
      Надзвичайно гладкі пластини та менше нагрівання

      Надзвичайно гладкі пластини та менше нагрівання

      Створюйте зачіски з турботою про волосся завдяки технології Philips SilkPro Care. Гладкіші за шовк пластини ковзають по волоссю з оптимізовано температурою, зменшуючи тертя і менше нагріваючись. Для чудового прямого шовковистого волосся.

      Керамічні пластини для гладенького ковзання та прямого волосся

      Керамічні пластини для гладенького ковзання та прямого волосся

      Керамічні пластини забезпечують надзвичайно гладеньке ковзання і пряме волосся.

      Професійна температура 210 °C для ідеальних професійних результатів

      Професійна температура 210 °C для ідеальних професійних результатів

      Така температура укладки дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд.

      Зручний гнучкий шнур обертається і запобігає заплутуванню дротів

      Зручний гнучкий шнур обертається і запобігає заплутуванню дротів

      Технологія гнучкого шнура зручно обертає шнур і запобігає небажаному заплутуванню.

      Використовуйте в будь-якій країні завдяки універсальній напрузі

      Використовуйте в будь-якій країні завдяки універсальній напрузі

      Ці щипці для розпрямлення волосся можна використовувати в будь-якій країні світу і вони підтримують напругу 110–240 В.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Максимальна температура
        210  °C
        Довжина шнура
        1,6  м
        Час нагрівання
        60 сек.
        Напруга
        Універсальна  В
        Розмір пластини
        19x85 мм

      • Характеристики

        Матеріал пластин
        Керамічне покриття
        Гнучкий шнур
        Так
        2 роки гарантії
        Так

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