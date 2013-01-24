Завжди готові до використання – це просто!
Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців Philips Selfie, якими легко користуватися. Цей виріб забезпечує швидке та зручне вкладання волосся вдома. Виглядайте найкраще на усіх важливих селфі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди готові до використання – це просто!
Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців Philips Selfie, якими легко користуватися. Цей виріб забезпечує швидке та зручне вкладання волосся вдома. Виглядайте найкраще на усіх важливих селфі. Переглянути усі переваги
Завжди готові до використання – це просто!
Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців Philips Selfie, якими легко користуватися. Цей виріб забезпечує швидке та зручне вкладання волосся вдома. Виглядайте найкраще на усіх важливих селфі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди готові до використання – це просто!
Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців Philips Selfie, якими легко користуватися. Цей виріб забезпечує швидке та зручне вкладання волосся вдома. Виглядайте найкраще на усіх важливих селфі. Переглянути усі переваги
Створюйте зачіски з турботою про волосся завдяки технології Philips SilkPro Care. Гладкіші за шовк пластини ковзають по волоссю з оптимізовано температурою, зменшуючи тертя і менше нагріваючись. Для чудового прямого шовковистого волосся.
Керамічні пластини забезпечують надзвичайно гладеньке ковзання і пряме волосся.
Така температура укладки дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.
Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд.
Технологія гнучкого шнура зручно обертає шнур і запобігає небажаному заплутуванню.
Ці щипці для розпрямлення волосся можна використовувати в будь-якій країні світу і вони підтримують напругу 110–240 В.
Технічні характеристики
Характеристики