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Прямые волосы — легко
Выпрямляйте волосы с помощью этого удобного выпрямителя Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прямые волосы — легко
Выпрямляйте волосы с помощью этого удобного выпрямителя Узнать обо всех преимуществах
Прямые волосы — легко
Выпрямляйте волосы с помощью этого удобного выпрямителя Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прямые волосы — легко
Выпрямляйте волосы с помощью этого удобного выпрямителя Узнать обо всех преимуществах
Выпрямитель
Итого:
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Особенности
Особенности
Тип волос
Обслуживание