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    Выпрямитель

    HP8309/22
    Общая оценка / 5
    • Прямые волосы — легко Прямые волосы — легко Прямые волосы — легко
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      Выпрямитель

      HP8309/22
      Общая оценка / 5

      Прямые волосы — легко

      Выпрямляйте волосы с помощью этого удобного выпрямителя Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Выпрямитель

      Прямые волосы — легко

      Выпрямляйте волосы с помощью этого удобного выпрямителя Узнать обо всех преимуществах

      Прямые волосы — легко

      Выпрямляйте волосы с помощью этого удобного выпрямителя Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Выпрямитель

      Прямые волосы — легко

      Выпрямляйте волосы с помощью этого удобного выпрямителя Узнать обо всех преимуществах

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        Выпрямитель

        Выпрямитель

        Итого:

        Прямые волосы — легко

        SalonStraight Essential

        • SalonStraight
        • Основное
        Профессиональная высокая температура укладки 210 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

        Профессиональная высокая температура укладки 210 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

        Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

        Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

        Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

        Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

        Переключение напряжения

        Переключение напряжения

        Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Сетевой шнур 1,8 м

        Сетевой шнур 1,8 м

        Легкая фиксация пластин для удобства хранения

        .

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

        • Особенности

          Время нагрева
          60 секунд
          Длина шнура
          1,8 m
          Керамическое покрытие
          Да
          Напряжение
          110-240 V
          Максимальная температура
          210 °C
          Тип нагревателя
          PTC

        • Особенности

          Шнур на шарнире
          Да

        • Тип волос

          Конечный результат
          Прямые
          Длина волос
          • Длинные
          • Средний
          • Короткие
          Толщина волос
          • Средний
          • Густые
          • Тонкие

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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