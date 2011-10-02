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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP8309/22
    Загальна оцінка / 5
    • Пряме волосся – це легко! Пряме волосся – це легко! Пряме волосся – це легко!
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      Щипці для розпрямлення волосся

      HP8309/22
      Загальна оцінка / 5

      Пряме волосся – це легко!

      Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців, якими легко користуватися Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Щипці для розпрямлення волосся

      Пряме волосся – це легко!

      Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців, якими легко користуватися Переглянути усі переваги

      Пряме волосся – це легко!

      Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців, якими легко користуватися Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Щипці для розпрямлення волосся

      Пряме волосся – це легко!

      Розпрямляйте та вкладайте волосся за допомогою цих щипців, якими легко користуватися Переглянути усі переваги

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        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

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        Щипці для розпрямлення волосся

        Щипці для розпрямлення волосся

        Усього:

        Пряме волосся – це легко!

        SalonStraight Essential

        • SalonStraight
        • Необхідна річ
        Професійна температура 210 °C для неперевершених професійних результатів

        Професійна температура 210 °C для неперевершених професійних результатів

        Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

        Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд

        Універсальна напруга

        Універсальна напруга

        Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Легке блокування для зручності зберігання

        .

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Довжина шнура
          1,8 m
          Керамічне покриття
          Так
          Напруга
          110–240 V
          Час нагрівання
          60 сек.
          Максимальна температура
          210 °C
          Тип нагрівача
          PTC

        • Характеристики

          Гнучкий шнур
          Так

        • Тип волосся

          Результат
          Пряме
          Довжина волосся
          • Довге
          • Середній
          • Коротке
          Товщина волосся
          • Середній
          • Грубе
          • Тонке

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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