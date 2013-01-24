Блестящий результат!
Выпрямитель SalonStraight Active ION с функцией ионизации Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Блестящий результат!
Выпрямитель SalonStraight Active ION с функцией ионизации Узнать обо всех преимуществах
Профессиональная температура укладки 210 °С для создания идеально гладкой прически, как в салоне красоты
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание