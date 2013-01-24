Надайте блиску!
Щипці для розпрямлення волосся SalonStraight Active ION із функцією іонізації Переглянути усі переваги
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Надайте блиску!
Щипці для розпрямлення волосся SalonStraight Active ION із функцією іонізації Переглянути усі переваги
Професійна температура 210 °C для неперевершених професійних результатів розпрямлення
Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд
Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Технічні характеристики
Характеристики
Тип волосся
Обслуговування