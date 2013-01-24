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Щипці для розпрямлення волосся

HP8310/00
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Загальна оцінка / 5
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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP8310/00
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    Надайте блиску!

    Щипці для розпрямлення волосся SalonStraight Active ION із функцією іонізації Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Щипці для розпрямлення волосся SalonStraight Active ION із функцією іонізації Переглянути усі переваги

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      Надайте блиску!

      Щипці для розпрямлення волосся SalonStraight Active ION

      • SalonStraight
      • Керамічне покриття
      • Active Ion
      Професійна температура 210 °C для неперевершених професійних результатів

      Професійна температура 210 °C для неперевершених професійних результатів

      Професійна температура 210 °C для неперевершених професійних результатів розпрямлення

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

      Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

      Шнур 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Шнур 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,8  м
        Максимальна температура
        210  °C
        Час нагрівання
        60 сек.
        Напруга
        110–240  В

      • Характеристики

        Гнучкий шнур
        Так
        Керамічне покриття
        Так

      • Тип волосся

        Результат
        Пряме
        Товщина волосся
        • Середнє
        • Густе
        • Тонке
        Довжина волосся
        • Довге
        • Середнє
        • Коротке

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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