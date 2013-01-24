Гладкие и блестящие волосы без труда
Быстрая и легкая укладка благодаря длинным турмалиновым керамическим пластинам. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкие и блестящие волосы без труда
Быстрая и легкая укладка благодаря длинным турмалиновым керамическим пластинам. Узнать обо всех преимуществах
Гладкие и блестящие волосы без труда
Быстрая и легкая укладка благодаря длинным турмалиновым керамическим пластинам. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкие и блестящие волосы без труда
Быстрая и легкая укладка благодаря длинным турмалиновым керамическим пластинам. Узнать обо всех преимуществах
Пластины с турмалиновым керамическим покрытием легко скользят по волосам, придавая им гладкость и блеск.
Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.
Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.
Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Особенности
Технические характеристики
Обслуживание