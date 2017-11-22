КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда
  • Гладкие и блестящие волосы без труда

Больше не доступен

EssentialСтайлер

HP8321/00

5

| (16) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Гладкие и блестящие волосы без труда

Быстрая и легкая укладка благодаря длинным турмалиновым керамическим пластинам.

Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Гладкие и блестящие волосы без труда

  • Турмалиновое керамическое покрытие

  • Длинные пластины (100 мм)

  • Нагрев прибора до 210 °C

Пластины с турмалиновым керамическим покрытием

Пластины с турмалиновым керамическим покрытием

Пластины с турмалиновым керамическим покрытием легко скользят по волосам, придавая им гладкость и блеск.

Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

Температура укладки 210 °C для гладких волос

Температура укладки 210 °C для гладких волос

Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

16

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

22/11/2017

Україна

Україна

Очень хороший

Очень хороший. Прекрасно выравнивает волосы, красивый дизайн, очень быстро нагревается! Покупкой довольна на 100%. Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential HP8321/00 Выпрямитель

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential HP8321/00 Выпрямитель

20/11/2017

Україна

Україна

Чудовий!

Дуже швидко нагрівається, добре вирівнює, стильний дизайн. Рекомендую!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential HP8321/00 Выпрямитель

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential HP8321/00 Выпрямитель

14/11/2017

Україна

Україна

Чудовий!

Добре вирівнює, швидко нагрівається, стильний дизайн, не пересушує волосся. Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential HP8321/00 Выпрямитель

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential HP8321/00 Выпрямитель

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 