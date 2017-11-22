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Больше не доступен
Гладкие и блестящие волосы без труда
Быстрая и легкая укладка благодаря длинным турмалиновым керамическим пластинам.
Турмалиновое керамическое покрытие
Длинные пластины (100 мм)
Нагрев прибора до 210 °C
Пластины с турмалиновым керамическим покрытием легко скользят по волосам, придавая им гладкость и блеск.
Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.
5.0
из 5
16
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Lesja84
22/11/2017
Україна
Очень хороший
Очень хороший. Прекрасно выравнивает волосы, красивый дизайн, очень быстро нагревается! Покупкой довольна на 100%. Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential HP8321/00 Выпрямитель
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential HP8321/00 Выпрямитель
Lesja84
20/11/2017
Україна
Чудовий!
Дуже швидко нагрівається, добре вирівнює, стильний дизайн. Рекомендую!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential HP8321/00 Выпрямитель
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential HP8321/00 Выпрямитель
Lesja84
14/11/2017
Україна
Чудовий!
Добре вирівнює, швидко нагрівається, стильний дизайн, не пересушує волосся. Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential HP8321/00 Выпрямитель
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential HP8321/00 Выпрямитель
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.