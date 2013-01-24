Гладке та блискуче волосся – це легко
Довгі турмалінові керамічні пластини спеціально створені для зручної та швидкої укладки. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гладке та блискуче волосся – це легко
Довгі турмалінові керамічні пластини спеціально створені для зручної та швидкої укладки. Переглянути усі переваги
Гладке та блискуче волосся – це легко
Довгі турмалінові керамічні пластини спеціально створені для зручної та швидкої укладки. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гладке та блискуче волосся – це легко
Довгі турмалінові керамічні пластини спеціально створені для зручної та швидкої укладки. Переглянути усі переваги
Турмалінові керамічні пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим і слухняним.
Довші 100-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.
Така висока температура дозволяє змінити укладку і досягти бажаного вигляду.
Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд.
Пластини можна зафіксувати разом для безпечного та легкого зберігання.
Підтримка напруги 110–240 В. Можна використовувати в будь-якій країні світу.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Характеристики
Технічні характеристики
Обслуговування