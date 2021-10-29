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Більше не доступний
Гладке та блискуче волосся – це легко
Довгі турмалінові керамічні пластини спеціально створені для зручної та швидкої укладки.
Турмалінове керамічне покриття
Довгі 100-мм пластини
Температура укладки 210 °C
Турмалінові керамічні пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим і слухняним.
Довші 100-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.
Така висока температура дозволяє змінити укладку і досягти бажаного вигляду.
5.0
з 5
20
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Светик3103
29/10/2021
Україна
Лучший сталер за все время!
Великолепная плойка! Очень удобна как дома, так и в путешествиях. Быстрый нагрев позволяет сразу приступать к укладке, а спецефические пластины не дают портить и жечь волосы. Очень приятно лежит в руке при использовании. Рекомендую всем!
Плюси
На все сто процентов!
Мінуси
нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2019-10-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2019-10-29
Artemss
26/10/2021
Україна
Виріб добре виконує свої функції
Вподобали даний виріб - дуже добре закручувати волосся. Використовуємо постійно (жружина та донька) у повсякденному житті.
Плюси
Якість
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2020-10-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2020-10-26
mouse1990
04/07/2019
Україна
Отличная плойка!
Отличный продукт. Цена очень порадовала. Удобный в использовании, быстро нагревается, волосы не пересушивает. Для меня еще было важно наличие большого гарантийного срока, что здесь также присутствует. Пользуюсь уже полгода, очень нравится!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся