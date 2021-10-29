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  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко
  • Гладке та блискуче волосся – це легко

Більше не доступний

EssentialСтайлер

HP8321/00

5

| (20) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Гладке та блискуче волосся – це легко

Довгі турмалінові керамічні пластини спеціально створені для зручної та швидкої укладки.

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Гладке та блискуче волосся – це легко

  • Турмалінове керамічне покриття

  • Довгі 100-мм пластини

  • Температура укладки 210 °C

Турмалінові керамічні пластини

Турмалінові керамічні пластини

Турмалінові керамічні пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим і слухняним.

Довгі 100-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

Довгі 100-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

Довші 100-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.

Температура укладки 210 °C для гладеньких зачісок

Температура укладки 210 °C для гладеньких зачісок

Така висока температура дозволяє змінити укладку і досягти бажаного вигляду.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

20

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

29/10/2021

Україна

Україна

Лучший сталер за все время!

Великолепная плойка! Очень удобна как дома, так и в путешествиях. Быстрый нагрев позволяет сразу приступать к укладке, а спецефические пластины не дают портить и жечь волосы. Очень приятно лежит в руке при использовании. Рекомендую всем!

Плюси

На все сто процентов!

Мінуси

нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2019-10-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2019-10-29

26/10/2021

Україна

Україна

Виріб добре виконує свої функції

Вподобали даний виріб - дуже добре закручувати волосся. Використовуємо постійно (жружина та донька) у повсякденному житті.

Плюси

Якість

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2020-10-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2020-10-26

04/07/2019

Україна

Україна

Отличная плойка!

Отличный продукт. Цена очень порадовала. Удобный в использовании, быстро нагревается, волосы не пересушивает. Для меня еще было важно наличие большого гарантийного срока, что здесь также присутствует. Пользуюсь уже полгода, очень нравится!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

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