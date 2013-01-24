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Essential

Стайлер

HP8321/00
Загальна оцінка / 5
  • Гладке та блискуче волосся – це легко Гладке та блискуче волосся – це легко Гладке та блискуче волосся – це легко
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    Essential Стайлер

    HP8321/00
    Загальна оцінка / 5

    Гладке та блискуче волосся – це легко

    Довгі турмалінові керамічні пластини спеціально створені для зручної та швидкої укладки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Essential Стайлер

    Гладке та блискуче волосся – це легко

    Довгі турмалінові керамічні пластини спеціально створені для зручної та швидкої укладки. Переглянути усі переваги

    Гладке та блискуче волосся – це легко

    Довгі турмалінові керамічні пластини спеціально створені для зручної та швидкої укладки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Essential Стайлер

    Гладке та блискуче волосся – це легко

    Довгі турмалінові керамічні пластини спеціально створені для зручної та швидкої укладки. Переглянути усі переваги

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      Гладке та блискуче волосся – це легко

      • Турмалінове керамічне покриття
      • Довгі 100-мм пластини
      • Температура укладки 210 °C
      Турмалінові керамічні пластини

      Турмалінові керамічні пластини

      Турмалінові керамічні пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим і слухняним.

      Довгі 100-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довгі 100-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довші 100-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.

      Температура укладки 210 °C для гладеньких зачісок

      Температура укладки 210 °C для гладеньких зачісок

      Така висока температура дозволяє змінити укладку і досягти бажаного вигляду.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 сек.

      Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд.

      Функція блокування кнопок для безпечного та легкого зберігання

      Функція блокування кнопок для безпечного та легкого зберігання

      Пластини можна зафіксувати разом для безпечного та легкого зберігання.

      Універсальна напруга для використання у будь-якій країні

      Універсальна напруга для використання у будь-якій країні

      Підтримка напруги 110–240 В. Можна використовувати в будь-якій країні світу.

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Блокування ручки
        Так
        Матеріал пластин
        Турмалінове керамічне покриття
        Гак для зберігання
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Турмалінове керамічне покриття
        Так

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        чорний та сріблястий відтінок
        Максимальна температура
        210  °C
        Час нагрівання
        60 сек.
        Довгі пластини
        28 x 100 мм
        Напруга
        Універсальна  В

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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