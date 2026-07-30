В 2 раза более гладкое скольжение благодаря керамическим пластинам SilkySmooth

Керамика — это необычайно гладкий и прочный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для создания выпрямляющих пластин. Пластины SilkySmooth прошли тщательную обработку для улучшенного скольжения и сохранения свойств керамики, обеспечивающих здоровье и блеск волос.