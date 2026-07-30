Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HP8333/00
Керамические пластины
Температура 140–220 C
Ионизация
Керамика — это необычайно гладкий и прочный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для создания выпрямляющих пластин. Пластины SilkySmooth прошли тщательную обработку для улучшенного скольжения и сохранения свойств керамики, обеспечивающих здоровье и блеск волос.
Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Награды
Отзывы
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.