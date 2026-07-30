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  • Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации
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  • Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации
  • Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации
  • Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации
  • Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации
  • Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации
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  • Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации
  • Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации
  • Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации
  • Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации

Больше не доступен

Care SilkySmooth

HP8333/00

1 награда

Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации
Выпрямитель Philips Care оснащен необычайно гладкими пластинами, которые значительно уменьшают трение, предотвращая повреждение волос и придавая волосам идеальную гладкость и здоровый блеск
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Выпрямитель с гладкими пластинами

Бережное выпрямление волос и блеск благодаря ионизации

  • Керамические пластины

  • Температура 140–220 C

  • Ионизация

В 2 раза более гладкое скольжение благодаря керамическим пластинам SilkySmooth

В 2 раза более гладкое скольжение благодаря керамическим пластинам SilkySmooth

Керамика — это необычайно гладкий и прочный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для создания выпрямляющих пластин. Пластины SilkySmooth прошли тщательную обработку для улучшенного скольжения и сохранения свойств керамики, обеспечивающих здоровье и блеск волос.

Различные настройки и точный контроль температуры (макс. 220°C)

Различные настройки и точный контроль температуры (макс. 220°C)

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image AWARD-612375

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 