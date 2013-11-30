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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Керамічні пластини
Температура 140–-220 °C
Функція іонізації
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини SilkySmooth уважно обробляються для покращення ковзання та характеристик догляду кераміки, що забезпечує ідеальне блискуче волосся.
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Нагороди
4.8
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
AsiaD
30/11/2013
Polska
jestem bardzo zadowolona
Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8333/00 Care SilkySmooth
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8333/00 Care SilkySmooth
Krystyna57
29/11/2013
Polska
Prostownica jest super
Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8333/00 Care SilkySmooth
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8333/00 Care SilkySmooth
misoczi
29/11/2013
Polska
Ten produkt sprawia, że moje włosy wyglądają świetnie
Prostownica jest świetna. Włosy są gładkie, a efekt utrzymuje się przez dłuższy czas. Polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8333/00 Care SilkySmooth
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8333/00 Care SilkySmooth