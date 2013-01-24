Лагідне випрямлення і блиск завдяки функції іонізації
Щипці для розпрямлення волосся Philips Care мають найгладкіші пластини, тож вони суттєво зменшують тертя, запобігають ламкості волосся і надають йому здорового гладенького блиску. Переглянути усі переваги
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Лагідне випрямлення і блиск завдяки функції іонізації
Щипці для розпрямлення волосся Philips Care мають найгладкіші пластини, тож вони суттєво зменшують тертя, запобігають ламкості волосся і надають йому здорового гладенького блиску. Переглянути усі переваги
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини SilkySmooth уважно обробляються для покращення ковзання та характеристик догляду кераміки, що забезпечує ідеальне блискуче волосся.
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд
Щипці для розпрямлення волосся мають замок блокування. Цей замок, розміщений внизу щипців, блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню щипців.
Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Технічні характеристики
Характеристики
Тип волосся
Обслуговування