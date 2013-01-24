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Care SilkySmooth

HP8333/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Лагідне випрямлення і блиск завдяки функції іонізації Лагідне випрямлення і блиск завдяки функції іонізації Лагідне випрямлення і блиск завдяки функції іонізації
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    Care SilkySmooth

    HP8333/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Лагідне випрямлення і блиск завдяки функції іонізації

    Щипці для розпрямлення волосся Philips Care мають найгладкіші пластини, тож вони суттєво зменшують тертя, запобігають ламкості волосся і надають йому здорового гладенького блиску. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Care SilkySmooth

    Лагідне випрямлення і блиск завдяки функції іонізації

    Щипці для розпрямлення волосся Philips Care мають найгладкіші пластини, тож вони суттєво зменшують тертя, запобігають ламкості волосся і надають йому здорового гладенького блиску. Переглянути усі переваги

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      Лагідне випрямлення і блиск завдяки функції іонізації

      Щипці для розпрямлення волосся із гладенькими пластинами

      • Керамічні пластини
      • Температура 140–-220 °C
      • Функція іонізації
      Удвічі легше ковзання по волоссю завдяки керамічним пластинам SilkySmooth

      Удвічі легше ковзання по волоссю завдяки керамічним пластинам SilkySmooth

      Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини SilkySmooth уважно обробляються для покращення ковзання та характеристик догляду кераміки, що забезпечує ідеальне блискуче волосся.

      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Щипці для розпрямлення волосся мають замок блокування. Цей замок, розміщений внизу щипців, блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню щипців.

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

      Точний контроль 220 °C із можливістю зміни температури

      Точний контроль 220 °C із можливістю зміни температури

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Час нагрівання
        60 сек.
        Максимальна температура
        220  °C
        Довжина шнура
        1,8  м
        Тип нагрівача
        PTC
        Напруга
        110–240  В

      • Характеристики

        Керамічне покриття
        SilkySmooth Ceramic
        Гнучкий шнур
        Так

      • Тип волосся

        Результат
        Пряме
        Товщина волосся
        • Середнє
        • Густе
        • Тонке
        Довжина волосся
        • Довге
        • Середнє
        • Коротке

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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