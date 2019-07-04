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Больше не доступен
Великолепная укладка при постоянной температуре
Благодаря инновационной конструкции пластин Dual-Care™, которые поддерживают постоянную температуру, и технологии EHD™ выпрямитель для волос Philips ProCare защищает волосы от перегрева.
Керамические пластины
Равномерный нагрев 199 C
Ионизация
Время нагрева — 15 секунд
Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Этот выпрямитель поддерживает постоянную температуру. Благодаря высокопроизводительному нагревателю прибор позволяет выпрямлять волосы при более щадящей температуре и при этом создавать желаемую укладку!
4.7
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
НаталіяЛьвів
04/07/2019
Україна
Щипці роблять мій ранок
Всім привіт, Щипці для розпрямлення волосся ProCare купила більше 2 років тому в 2017 році. Користуюсь майже кожен день. Щипці не важкі, добре лежать в руці, що сильно полегшує роботу і використання, пластини за час використання чистити не прийшлось. нагріваються швидко, температуру можна регулювати, гарний дизайн.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare
Jtarkovska
01/04/2019
Україна
Надійні, легкі у використанні
Незамінний помічник коли потрібно швидко навести лад з волоссям. Не перепалюють волосся. Миттєве нагрівання. Можна як випрямляти волосся, так і робити легкі локони. Температуру легко регулювати. Є спеціальний фіксатор блокування активних кнопок. Дисплей з підказками, що дуже зручно. Користуюсь уже 2+роки і дуже задоволена.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare
LidiyaT
02/04/2019
Україна
Хорошие щипцы для выпрямления длинных густых волос
Эти щипцы - отличное приобретение, моя палочка-выручалочка, если нужно быстро выпрямить мои волнистые и густые длинные волосы. Нагрев керамических элементов происходит моментально, есть блокиратор от сброса температуры. Неудобно только, когда шнур закручивается при пользовании, хоть и выбирала шнур, что прокручивается у основания. Но мне нравится, что он достаточно длинный.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8339/00 Щипці для розпрямлення волосся
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8339/00 Щипці для розпрямлення волосся
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.