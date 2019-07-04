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Больше не доступен

Выпрямитель ProCare

HP8339/20

4.7

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Великолепная укладка при постоянной температуре

Благодаря инновационной конструкции пластин Dual-Care™, которые поддерживают постоянную температуру, и технологии EHD™ выпрямитель для волос Philips ProCare защищает волосы от перегрева.

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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Великолепная укладка при постоянной температуре

  • Керамические пластины

  • Равномерный нагрев 199 C

  • Ионизация

  • Время нагрева — 15 секунд

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

Здоровые волосы без перегретых участков благодаря технологии равномерного распределения тепла

Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

Бережное и эффективное выпрямление при постоянной температуре

Бережное и эффективное выпрямление при постоянной температуре

Этот выпрямитель поддерживает постоянную температуру. Благодаря высокопроизводительному нагревателю прибор позволяет выпрямлять волосы при более щадящей температуре и при этом создавать желаемую укладку!

Технические характеристики

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Отзывы

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4.7

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Щипці роблять мій ранок

Всім привіт, Щипці для розпрямлення волосся ProCare купила більше 2 років тому в 2017 році. Користуюсь майже кожен день. Щипці не важкі, добре лежать в руці, що сильно полегшує роботу і використання, пластини за час використання чистити не прийшлось. нагріваються швидко, температуру можна регулювати, гарний дизайн.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare

01/04/2019

Україна

Україна

Надійні, легкі у використанні

Незамінний помічник коли потрібно швидко навести лад з волоссям. Не перепалюють волосся. Миттєве нагрівання. Можна як випрямляти волосся, так і робити легкі локони. Температуру легко регулювати. Є спеціальний фіксатор блокування активних кнопок. Дисплей з підказками, що дуже зручно. Користуюсь уже 2+роки і дуже задоволена.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare

02/04/2019

Україна

Україна

Хорошие щипцы для выпрямления длинных густых волос

Эти щипцы - отличное приобретение, моя палочка-выручалочка, если нужно быстро выпрямить мои волнистые и густые длинные волосы. Нагрев керамических элементов происходит моментально, есть блокиратор от сброса температуры. Неудобно только, когда шнур закручивается при пользовании, хоть и выбирала шнур, что прокручивается у основания. Но мне нравится, что он достаточно длинный.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8339/00 Щипці для розпрямлення волосся

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8339/00 Щипці для розпрямлення волосся

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 