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Більше не доступний

Щипці для розпрямлення волосся ProCare

HP8339/20

4.7

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Досконалий стиль за сталої дбайливої температури

Щипці для розпрямлення волосся Philips ProCare захищають волосся від перегрівання завдяки новим створеним пластинам Dual-Care™ зі сталою температурою і технологією EHD Technology™.

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Досконалий стиль за сталої дбайливої температури

  • Керамічні пластини

  • Рівномірний розподіл тепла 199 °C

  • Функція іонізації

  • Час нагрівання 15 сек.

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

Здорове волосся без "гарячих точок" з рівномірним розподілом тепла

Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.

Дбайливе та ефективне випрямлення волосся зі сталою температурою

Дбайливе та ефективне випрямлення волосся зі сталою температурою

Ці щипці для розпрямлення волосся підтримують більш сталу температуру. Завдяки високоефективному нагрівачеві вони дозволяють випрямляти волосся за дбайливішої температури, забезпечуючи потрібний результат!

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Щипці роблять мій ранок

Всім привіт, Щипці для розпрямлення волосся ProCare купила більше 2 років тому в 2017 році. Користуюсь майже кожен день. Щипці не важкі, добре лежать в руці, що сильно полегшує роботу і використання, пластини за час використання чистити не прийшлось. нагріваються швидко, температуру можна регулювати, гарний дизайн.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare

01/04/2019

Україна

Україна

Надійні, легкі у використанні

Незамінний помічник коли потрібно швидко навести лад з волоссям. Не перепалюють волосся. Миттєве нагрівання. Можна як випрямляти волосся, так і робити легкі локони. Температуру легко регулювати. Є спеціальний фіксатор блокування активних кнопок. Дисплей з підказками, що дуже зручно. Користуюсь уже 2+роки і дуже задоволена.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare

02/04/2019

Україна

Україна

Хорошие щипцы для выпрямления длинных густых волос

Эти щипцы - отличное приобретение, моя палочка-выручалочка, если нужно быстро выпрямить мои волнистые и густые длинные волосы. Нагрев керамических элементов происходит моментально, есть блокиратор от сброса температуры. Неудобно только, когда шнур закручивается при пользовании, хоть и выбирала шнур, что прокручивается у основания. Но мне нравится, что он достаточно длинный.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8339/00 Щипці для розпрямлення волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8339/00 Щипці для розпрямлення волосся

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