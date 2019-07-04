Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Досконалий стиль за сталої дбайливої температури
Щипці для розпрямлення волосся Philips ProCare захищають волосся від перегрівання завдяки новим створеним пластинам Dual-Care™ зі сталою температурою і технологією EHD Technology™.
Керамічні пластини
Рівномірний розподіл тепла 199 °C
Функція іонізації
Час нагрівання 15 сек.
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.
Ці щипці для розпрямлення волосся підтримують більш сталу температуру. Завдяки високоефективному нагрівачеві вони дозволяють випрямляти волосся за дбайливішої температури, забезпечуючи потрібний результат!
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
НаталіяЛьвів
04/07/2019
Україна
Щипці роблять мій ранок
Всім привіт, Щипці для розпрямлення волосся ProCare купила більше 2 років тому в 2017 році. Користуюсь майже кожен день. Щипці не важкі, добре лежать в руці, що сильно полегшує роботу і використання, пластини за час використання чистити не прийшлось. нагріваються швидко, температуру можна регулювати, гарний дизайн.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare
Jtarkovska
01/04/2019
Україна
Надійні, легкі у використанні
Незамінний помічник коли потрібно швидко навести лад з волоссям. Не перепалюють волосся. Миттєве нагрівання. Можна як випрямляти волосся, так і робити легкі локони. Температуру легко регулювати. Є спеціальний фіксатор блокування активних кнопок. Дисплей з підказками, що дуже зручно. Користуюсь уже 2+роки і дуже задоволена.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8339/20 Щипці для розпрямлення волосся ProCare
LidiyaT
02/04/2019
Україна
Хорошие щипцы для выпрямления длинных густых волос
Эти щипцы - отличное приобретение, моя палочка-выручалочка, если нужно быстро выпрямить мои волнистые и густые длинные волосы. Нагрев керамических элементов происходит моментально, есть блокиратор от сброса температуры. Неудобно только, когда шнур закручивается при пользовании, хоть и выбирала шнур, что прокручивается у основания. Но мне нравится, что он достаточно длинный.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8339/00 Щипці для розпрямлення волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8339/00 Щипці для розпрямлення волосся